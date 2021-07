Calciomercato Roma: saltato Xhaka, contatti per Delaney

Calciomercato Roma: sfuma definitivamente Granit Xhaka dall’Arsenal. I giallorossi ora puntano Thomas Delaney del Borussia Dortmund. Il danese, in scadenza nel 2022, è valutato 20 milioni di euro.

Doveva essere il colpo dell’estate per la nuova Roma targata José Mourinho, ma così non sarà: Granit Xhaka esce definitivamente dai radar del club giallorosso che ora punta Thomas Delaney del Borussia Dortmund per rinfoltire il proprio centrocampo.

Calciomercato Roma: sfuma definitivamente Granit Xhaka dall’Arsenal. Si segue ora Thomas Delaney del Borussia Dortmund.

Nonostante il principio d’accordo che il centrocampista svizzero aveva trovato con la famiglia Friedkin nelle scorse settimane, l’Arsenal ha cambiato idea decidendo di rinnovargli, fino al 2025, il contratto in scadenza nel 2022. Un’inversione di rotta da parte dei londinesi dovuta all’offerta insoddisfacente (15 milioni di euro) presentata dalla Roma che non è mai andata oltre i 20 milioni di euro chiesti invece dai Gunners per lasciar partire Xhaka.

Il classe ’92 rimarrà quindi sotto la guida di Mikel Arteta che, fanno sapere dall’Inghilterra, è già pronto a rimetterlo al centro del progetto. Una brutta mazzata per José Mourinho che sperava di avere a disposizione il centrocampista elvetico per la sua Roma che ora punta fortemente su Thomas Delaney del Borussia Dortmund per rinforzare il proprio centrocampo.

Il 29 enne danese (compirà 30 anni il prossimo 3 settembre), reduce da un ottimo Europeo con la sua Danimarca, è stato infatti selezionato dallo stesso tecnico portoghese che potrebbe averlo presto in rosa visto che il club tedesco si è dichiarato propenso a trattare chiedendo in cambio 20 milioni di euro. I capitolini sperano in uno sconto, ma bisognerà aspettare i prossimi giorni per saperne di più. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente. Seguiranno aggiornamenti.

Migliori Bookmakers AAMS