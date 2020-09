Calciomercato Roma: ritorno di fiamma per Torreira e Solomon

Il centrocampista uruguaiano interessa anche a Fiorentina e Torino. Si pensa anche all’esterno dello Shakthar

Certi nomi fanno un giro immenso e poi ritornano. Come quello di Torreira. Il centrocampista uruguaiano è in uscita dai Gunners. La Roma aveva sondato il terreno in maniera superficiale, ma ora per Fienga (ed i suoi uomini mercato) si è riaccesa la lampadina.



Torreira in Italia interessa anche a Fiorentina e Torino, dove ad attenderlo ci sarebbe Giampaolo, suo allenatore nell’exploit con la maglia della Samp. La trattativa con la Roma potrebbe essere imbastita con un do ut des. Da tempo all’Arsenal interessa Diawara, con cui potrebbe essere uno scambio. L’eventuale arrivo dell’uruguaiano sarebbe agevolato anche dal punto fiscale, come garantito dal Decreto crescita del 2019.Per averlo, però, il 24enne dovrà restare in Italia almeno per un biennio.

In attacco, invece, torna il nome di Manor Solomon. L’esterno israeliano dello Shakhtar Donetsk, ha ben figurato nel corso della stagione (28 presenze complessive, 6 gol e 5 assist) tanto da attirare l’attenzione di diversi club. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, sul 21enne ci sono anche il Manchester City e l’Atalanta, sua vittima in Champions League.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS