Calciomercato Roma: rifiutato proposta Juventus scambio Bernardeschi-Zaniolo

Il talento giallorosso continua ad essere un obiettivo dei bianconeri, che offrono il classe ’94

Nel primo giorno di ripresa degli allenamenti (con i giocatori divisi in gruppi) inizia a farsi concreto anche il mercato giallorosso. Un mercato che potrebbe riaccendere l’asse Roma-Torino. Dopo l’operazione dello scorso anno tutta sulla sinistra (di fascia, si intende) che ha portato Luca Pellegrini sotto la Mole (girato poi in prestito al Cagliari) e Leonardo Spinazzola (possibile inserimento nei lista dei cedibili per lui) sotto il Cupolone, Roma e Juve potrebbero concludere un’altra operazione.

ASSE – Tempo a dietro si è scritto di un altro possibile scambio: Cristante per Mandragora. Al momento, però, questa operazione non rientra nei piani delle due squadre. La Juve infatti ha un altro obiettivo, così ha un altro obiettivo (leggasi obbligo) la società capitolina. L’obbligo del club giallorosso è fronteggiare le perdite delle casse e l’obiettivo della società torinese potrebbe aiutare. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, scrive “Tuttosport”. La Roma non vuole assolutamente privarsi del suo gioiellino più cristallino. Per questo, ha rifiutato la prima offerta. La Juve, continua il quotidiano piemontese, non demorde. La dirigenza bianconera sarebbe infatti disposta ad offrire Federico Bernardeschi come parziale contropartita tecnica. L’ex Fiorentina, tra l’altro, è stato cercato a più riprese dalla Roma. Un’operazione di certo non semplice, ma gli obblighi di bilancio giallorossi potrebbero essere determinanti.

