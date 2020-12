Calciomercato Roma: preso Reynolds

La Roma si prepara a diventare ancora di più a stelle e strisce, non solo a livello societario. I giallorossi, infatti, sono ad un passo da Bryan Reynolds, giovanissimo difensore di 19 anni, attualmente al Dallas FC nella massima lega calcistica statunitense, la MLS.

Bryan Reynolds, uno dei nomi attualmente più in voga per il calciomercato giallorosso – fonte: profilo Twitter FC Dallas

A confermare l’interessamento della Roma ci ha pensato proprio la MLS attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali. L’offerta presentata dagli uomini di Dan Friedkin si aggira attorno ai 7,5 milioni di euro, con 1,5 milioni di stipendio per il giovane difensore ed un contratto triennale. Si aspetta, comunque la definitiva fumata bianca anche da parte degli agenti del giocatore. La Roma potrebbe così ritrovare in squadra un giocatore statunitense, alcuni anni dopo Bradley.

Bryan Reynolds nasce come ala sinistra, con spiccate doti offensive, mostrate anche nel settore giovanile nel quale cresce, proprio quello del Dallas FC, squadra che lo fa esordire in massima serie a soli 15 anni adattandolo e trasformandolo in difensore/terzino destro.

Giocatore molto alto, un metro e novanta, ha una discreta struttura fisica ed un buon colpo di testa.

Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca

A livello tattico, Fonseca non avrebbe particolari problemi, in quanto Reynolds può esprimersi al meglio sia con un 4-2-3-1 che con un 3-4-2-1, moduli prediletti dal tecnico portoghese.

E’ attualmente uno dei giovani statunitensi più promettenti, da tempo nel giro della nazionale USA, ha fatto registrare anche diversi interessamenti da parte di tutta Europa, la Juventus in Italia.

Come detto, però, la Roma è ormai ad un passo dal “si” definitivo del giocatore. Resta solo da capire quando il calciatore potrebbe raggiungere l’Italia e abbracciare i suoi nuovi compagni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS