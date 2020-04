Calciomercato Roma: possibili scambi Pastore e Perotti-El Shaarawy e Nzonzi-Strootman. Offerta a Pedro

L’esterno vuole tornare in giallorosso, difficile lo scambio tra l’olandese ed il francese. Avanzata proposta per lo spagnolo

Quando tutta questa situazione finirà, la ripresa sarà altamente dura. Sarà dura in particolare per la Roma, le cui casse non sbordano di liquidità a causa della mancata cessione societaria. A proposito: la trattativa molto probabilmente ripartirà dall’inizio e, ovviamente, con una nuova offerta ridotta sul piatto da parte di Friedkin.

FAR BUON VISO A CATTIVO GIOCO – Poca liquidità, dicevamo. Questa è la ragion per cui Gianluca Petrachi cercherà (leggasi dovrà) fare un mercato molto oculato. La prima strategia del ds giallorosso è quella di puntare sugli scambi. Da tempo si narra della volontà di Stephan El Shaarawy di tornare in Italia, di tornare nella Capitale. L’attuale esterno dello Shangai Shenua ha mostrato malessere sin dalle prime partite giocate in terra cinese. Petrachi, da buon volpone, ha cercato allora di proporre l’affare: riavere indietro ElSha dando in cambio Perotti e Pastore, scrive il Corriere dello Sport. Entrambi gli argentini, per la cronaca, sono con le valigie in mano in attesa di una sistemazione. I lauti stipendi, non accompagnati da prestazioni, quando ce ne sono state, convincenti non sono più fattibili per la Roma odierna. Ad ogni modo, la società cinese ha rifiutato la proposta romanista. Almeno per il momento però. La volontà del giocatore di tornare in maglia giallorosso è molto forte, così come quella di Petrachi di riuscire nell’affare. Lecito dunque aspettarsi un altro tentativo dell’ex ds Toro.

Altro scambio proposto da Petrachi è poi quello Nzonzi (attualmente in prestito al Rennes, dove ha collezionato solamente 5 presenze) Strootman, ora al Marsiglia. La suggestione, già accarezzata lo scorso anno, non trova però vita facile. Entrambe le società hanno di fatti rifiutato. L’affare non è dei più semplici, ma neanche proibitivo.

TENTATIVO – Data la scarsa liquidità, il mercato dei svincolati rappresenta sicuramente una delle piste più percorribili. Tanti i nomi che si sono fatti: da Gotze a Kovalenko (chiesto da Fonseca) fino a Bonaventura e Pedro. Proprio per quest’ultimo, la società giallorossa sembrerebbe aver fatto importanti passi in avanti. Come riportato da “The Mirror”, al trequartista spagnolo, in scadenza con il Chelsea a giugno 2020, è stata avanzata un’offerta di tre milioni lordi annui per due anni. Attenzione però alle sirene americane. Il tabloid d’Oltremanica riporta infatti anche interesse provenienti da società della MLS.

