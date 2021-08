Calciomercato Roma: possibile scambio Herrera-Villar con l’Atletico Madrid

Lo scambio è stato proposto da un intermediario e le due parti pensano a come concretizzarlo.

Mancano pochi giorni al termine di un mercato per moltissimi versi sorprendente e che ha spostato gli equilibri di molte delle società coinvolte.

In Italia, chi si è mossa con maggiore convinzione è sicuramente la Roma che nonostante l’addio di Dzeko, ha saputo reinventarsi ascoltando le indicazioni del neo allenatore Josè Mourinho e ha aumentato la profondità della rosa.

L’unico tassello rimasto incompiuto è quello del centrocampista.

Il portoghese aveva chiesto, appena arrivato a Roma, Granit Xhaka dell’Arsenal e sembrava una strada altamente percorribile finché le due parti non hanno deciso di declinare l’offerta giallorossa per rinnovare il contratto e continuare la propria avventura insieme.

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare alcuni colpi dell’ultimo secondo e proprio in queste ore, la società capitolina sta fremendo alla proposta di scambio, fatta da un intermediario, che coinvolgerebbe Gonzalo Villar e Hector Herrera dell’Atletico Madrid.

Il messicano, attualmente al servizio di Simeone, potrebbe essere quel centrocampista di quantità e qualità che serviva a Mourinho e la sua esperienza internazionale può essere un grande valore aggiunto.

Lo spagnolo giallorosso non sta riuscendo a trovare spazio nella squadra dello Special One e potrebbe accettare di buon grado il ritorno in Liga con la maglia di una delle squadre più ambiziose e forti del campionato.

Con poche ore ancora rimaste disponibili, la trattativa sembra di difficile realizzazione in questa finestra di mercato viste le tante complicazioni sul prezzo, gli ingaggi e il tesseramento di ambo le parti.

Attualmente le due società stanno pensando a come concretizzare un affare già di per se difficile in tempi brevissimi, ma l’impressione è che il giovane centrocampista spagnolo rimarrà alla corte del tecnico portoghese e dovrà fare di tutto per convincerlo a modificare le attuali gerarchie.

