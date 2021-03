Calciomercato Roma: Pinto sogna Aguero e Icardi

La Roma sembra aver deciso: il successore di Dzeko deve essere un nome di altissimo profilo e in cima alla lista spuntano gli argentini Aguero e Icardi.

Dall’Europa al Sud America, con la possibilità di passare, nuovamente, a bussare alla porta del Manchester City. Questo potrebbe essere il lungo giro che la fase offensiva della Roma potrebbe fare già a partire dal prossimo anno con un passaggio di consegna tra Edin Dzeko e quello che, secondo le aspettative giallorosse, dovrà essere il nuovo bomber della squadra.

L’importanza, in questi anni, di Dzeko è stata (ed è ancora) incalcolabile, ma l’età anagrafica del bosniaco e il fatto di non aver mai parlato di alcun possibile rinnovo, possono far intuire che l’avventura romana del numero 9 è destinata a finire in tempi brevi.

Nonostante l’ottimo lavoro di Borja Mayoral, è ovvio che la Roma voglia maggiore mordente in fase offensiva e Pinto sembra deciso a voler portare un nome di grande rilievo nella Capitale.

Per adesso la lista della spesa giallorossa è capitanata da due argentini di grande qualità e vogliosi di sentirsi nuovamente protagonisti, così come successe ad Edin Dzeko quando venne prelevato dal Manchester City.

Proprio i Citizens potrebbero accettare dei nuovi contatti con la squadra giallorossa e “cedere” alla tentazione di vendere “El Kun” Sergio Aguero.

Il curriculum di Aguero parla per lui. L’argentino è devastante sotto porta, dotato di grande tecnica ed è, molto probabilmente, il miglior giocatore che la sponda blu di Manchester abbia mai ammirato.

Negli ultimi tempi, però, il City sembra intenzionato a venderlo e escluderlo dal progetto futuro, a favore di giovani campioncini come Gabriel Jesus.

La Serie A è un campionato che potrebbe stuzzicare la voglia di rivalsa dell’argentino e Roma sembra la piazza perfetta.

Il “piano B” porta ad una vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero Mauro Icardi. Il giocatore del PSG è, anch’egli, fuori dal progetto tecnico in una squadra che incentra le proprie fortune su Mbappè e Neymar.

Oltre i due fenomeni, anche Moise Kean sta stupendo e giocando con maggiore continuità rispetto all’argentino.

L’Italia è stato il terreno di caccia perfetto del bomber ex Inter e l’idea di un suo possibile ritorno è sempre più chiacchierata.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione offensiva giallorossa, Pinto fa sapere di voler costruire una super Roma.

