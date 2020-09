Calciomercato Roma: per la sinistra c’è anche Boli Bolingoli-Mbombo. Su di lui anche un club estero

Il terzino belga del Celtic è il nuovo nome per la corsia sinistra

Kolarov è ormai praticamente un giocatore dell’Inter e la Roma deve quindi trovare un sostituto del serbo. Negli ultimi giorni è stato riportato un interesse per Cristiano Biraghi, di rientro alla Fiorentina dopo il prestito all’Inter. Più in lontananza c’era l’idea (difficile) che portava a Sead Kolasinac dell’Arsenal.

La lista dei candidati si allunga ulteriormente. Come riportato da tuttomercatoweb.com, i giallorossi avrebbero mostrato interesse per Boli Bolignoli-Mbombo. Il terzino classe 95 del Celtic interessa però anche un ad club estero, il Basakeshir. L’approdo nella Capitale potrebbe però essere preferito per motivi familiari. Nel nostro campionato giocano infatti i cugini, Romelu e Jordan Lukaku. Il club turco, avversario della Roma in Europa League, ha messo nel mirino anche Davide Santon, su cui c’è anche il Genoa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS