Calciomercato Roma: offerta da 13 milioni per Lovato

I giallorossi si aggiungono alla corsa per il giovane centrale. Offerti 13 milioni al Verona.

Tutti pazzi per Matteo Lovato: il giovane difensore dell’Hellas Verona ha conquistato un posto da titolare nella formazione di Juric, e si è messo in evidenza con ottime prestazioni come quella offerta contro la Juventus nel girone d’andata, in marcatura su Paulo Dybala.

Difensore non dotato di una grande struttura fisica, Lovato fa dell’intensità e dell’aggressività due caratteristiche distintive. Juric gli ha dato fiducia dopo la cessione di Kumbulla alla Roma, e lui l’ha ripagato dimostrandosi subito all’altezza della categoria. 21 anni, Lovato ha giocato 20 partite in campionato partendo quasi sempre da titolare. Le tre ammonizioni subite in stagione ne denotano il grande temperamento (64% di contrasti vinti in stagione), che, se canalizzato, può diventare un’arma molto preziosa.

Diversi club importanti si sono interessati al giocatore in questi mesi: più di tutti il Milan, che sta valutando un rinnovamento del reparto arretrato visti i problemi fisici di Kjaer e la cifra eccessiva chiesta dal Chelsea per riscattare Tomori. I rossoneri si erano già fatti vivi a gennaio offrendo soldi (5 milioni) più il cartellino di Duarte. Offerta prontamente rimandata al mittente.

Anche la Juventus, alla ricerca di un erede per Bonucci e Chiellini, ha sondato il terreno, senza però presentare offerte concrete. Lo ha fatto invece la Roma, forte dei buoni rapporti con la società veneta dopo gli affari conclusi in sinergia nel corso delle scorse sessioni di mercato.

Secondo le ultime notizie riportate da SportMediaset, i giallorossi avrebbero offerto al Verona ben 13 milioni per il cartellino di Lovato. Gli scaligeri ne vogliono almeno 15, ma la distanza tra domanda e offerta non è certo abissale. Lovato, poi, è assistito da Giuseppe Riso, lo stesso procuratore di Kumbulla. Se due indizi non sono sufficienti per fare una prova, di certo bastano per tenere la situazione ben monitorata. L’asse Roma-Verona è sempre caldo e potrebbe tornare ad infiammarsi la prossima estate.

