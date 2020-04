Calciomercato Roma: occhi su Igor Gomes. Nonzi riscattato dal Rennes

Il brasiliano del San Paolo interessa anche a molte altre squadre. Il centrocampista francese, intanto, prolunga la permanenza in Francia

Non smettono di circolare nomi in orbita giallorossa. Oltre alla caccia degli svincolati di lusso (Gözte e Pedro), alle richieste di Fonseca (Mudryk e Tetê, Kovalenko, Marcos Antonio e Taison) , Gianluca Petrachi non abbandona la politica societaria: acquistare giovani di valore a (relativamente e per quanto possibile) basse cifre per poi, eventualmente, rivenderli a peso d’oro.

IL NUOVO KAKÀ – Ed è così allora che l’attenzione del direttore sportivo della Roma confluisce su Igor Gomes. Il centravanti brasiliano – soprannominato Kakà, anche per una certa somiglianza fisica – di 19 anni del San Paolo è uno dei talenti più vista non solo del campionato carioca, ma di tutto il calcio sudamericano. La grande qualità, come è lecito aspettarsi in questi casi, non è passata inosservate a tanti altri club d’Europa. Su Gomes, infatti, sono da registrare i forti interessi di Bayern Monaco, big inglesi (Chelsea e Manchester City su tutte) oltre che dalla Spagna, con il Barcellona in testa.

In questa stagione, Gomes è sceso in campo

SOGNI DI GLORIA – Testa. È una parola importante quando ci si trova davanti ad un talento in erba. La testa serve per andare avanti, al ragazzo e a chi gli sta vicino. È quindi di fondamentale importarsela non montarsela, e non riempirla di sogni di gloria che potrebbero bloccare il tutto. Di questo avviso, però, non è Wagner Riberio, agente di Gomes. Il procuratore – che gestisce anche Vinicius, accostato a più riprese alla Roma nei mesi scorsi – ha chiaramente come il suo obiettivo sia quello di portare l’assistito nella stessa squadra di Vinicius, il Real Madrid: “C’è stato un periodo in cui si diceva che il Real volesse Gomes e avevo risposto che non era il momento di parlarne. Mi piace il Real e se adesso ce ne fosse l’opportunità lo porterei lì volentieri. Sarebbe un sogno”, le parole riportate da Sport.es.

LONTANO – Sogno. Un (piccolo) sogno della tifoseria romanista, intanto, potrebbe essersi realizzato. Come noto il campionato francese è stato dichiarato concluso. La federazione francese ha anche comunicato i verdetti. Il PSG, semmai facesse ancora notizia, si è aggiudicato di nuovo il titolo. Per le posizioni che valgono la Champions League, invece, l’OM di Kevin Strootman si è aggiudicato il pass ai gironi, mentre il Rennes dovrà sudarselo ai preliminari. Nel club della Bretagna milita Steven Nzonzi. E questa è una buona tifosi per i tifosi giallorossi. Il centrocampista, in prestito dalla Roma, grazie al raggiungimento del terzo posto, rimarrà nel campionato di casa anche per la prossima stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS