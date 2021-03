Calciomercato Roma: obiettivo Lafont

Il giovane portiere francese, in prestito al Nantes, non vuole tornare alla Fiorentina, club che ne detiene il cartellino. La Roma monitora la situazione ed è pronta a farsi avanti.

Toh, chi si rivede! Vi ricordate di Alban Lafont, portiere francese classe 1999 che la Fiorentina prelevò un paio di anni fa dal Tolosa affidandogli una maglia da titolare appena diciannovenne? Per lui una stagione tribolata in maglia viola, con 40 gol subiti in campionato e la squadra relegata ai margini della zona retrocessione. Da lì è iniziato il lungo peregrinare di Lafont, che è stato mandato due anni in prestito al Nantes dove, pur riuscendo a ritagliarsi un posto da titolare, non ha ottenuto grosse soddisfazioni dal punto di vista dei risultati.

Il potenziale comunque c’è, tanto che la Fiorentina è rimasta in contatto con i suoi agenti, tanto che a dicembre si sarebbe parlato di un suo possibile ritorno. Nulla di fatto: la risposta dell’entourage del francese è stata negativa. Lafont non ha intenzione di tornare a Firenze, ma nemmeno vuole rimanere a Nantes, che giudica una realtà limitante per le sue prospettive di crescita.

La Roma si fa avanti

Preso atto della volontà del ragazzo, la Fiorentina ha aperto le porte ad eventuali offerte. Si è fatta avanti la Roma, come testimoniano le notizie raccolte dai colleghi del portale “Violanews”, vicino alla squadra gigliata. Il DS giallorosso Tiago Pinto starebbe cercando un profilo giovane, ma già con discreta esperienza, cui affidare il futuro della porta giallorossa.

Nel reparto degli estremi difensori Fonseca può contare ora su un Pau Lopez, dal rendimento però discontinuo, e Mirante, portiere esperto ma che non può certo rientrare in un progetto di lunga durata. Per questo, Lafont, che si appresta a disputare gli Europei Under 21 con la Francia, potrebbe rappresentare l’uomo giusto da cui ripartire. Giovane, conosce già il campionato, e ha tanta voglia di ritornare protagonista dopo un paio d’anni vissuti nella periferia del calcio che conta.

La Roma lo desidera, lui potrebbe farci più di un pensierino. Di mezzo c’è la Fiorentina, che chiede almeno 12 milioni e mezzo e non è in vena di fare sconti. Se son rose (giallorosse) fioriranno.

