Calciomercato Roma: obiettivo Biraghi, idea Kolasinac. Ceduto Karsdorp all’Atalanta

Con la cessione di Kolarov all’Inter ormai imminente, la società giallorossa delinea le nuove strategie

Si lavora sugli esterni in casa Roma. Sull’out di sinistra Alexander Kolarov è ad un passo dall’Inter. Con i nerazzurri l’accordo era stato trovato, ma mancava il nodo della durata del contratto. Il terzino serbo chiedeva un biennale, mentre il club meneghino metteva sul piatto solamente una stagione, opzione alla fine accettata dall’ex Manchester City.

La casella che lascerà vuota sarà occupata da Calafiori, rivestito dalla piena fiducia da Fonseca e dirigenza. Nelle ultime ore si sta però pensando di portare comunque un rinforzo. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport il club giallorosso avrebbe trovato in Cristiano Biraghi.

Il terzino 28enne è di rientro alla Fiorentina dopo il prestito all’Inter, che difficilmente lo riscatterà. Con il club viola è poi in ballo anche un discorso introduttivo per un passaggio sulle sponde dell’Arno di Federico Fazio, da tempo in uscita.



Qualora l’operazione non dovesse andare a termine, la Roma ha già pronta l’alternativa: Sead Kolasinac dell’Arsenal. Con i Gunners, anche per la trattativa di Mhkytarhian, c’è un buon rapporto che potrebbe facilitare la buona riuscita dell’affare.

A proposito di affari ben riusciti, dalla lista degli esuberi si toglie un nome. Rick Karsdrop è passato all’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni. I bergamaschi trovano così subito un sostituto per Castagne, trasferitosi al Leicester per 35 milioni. Prima dell’olandese, la Dea aveva preso in considerazione anche Alessandro Florenzi, che si avvicina così all’Everton.

