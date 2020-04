Calciomercato Roma: novità su Gonalons e Florenzi. Vertonghen sostituto Smalling?

Il futuro del francese sarà molto probabilmente in Spagna, così come per l’ex capitano. Il belga del Totthenam in cima alla lista per sostituire Smalling

Uno dei nodi della prossima sessione di calciomercato che più sarà difficile da sciogliere per Gianluca Petrachi è quello che riguarda i giocatori in prestito. Giocatori che rappresentano macigni pesanti sul groppone, tecnico ed economico, giallorosso, come ad esempio Schick, Nzonzi e Defrel.



LA SPAGNA ROMANISTA – Se per loro il futuro è ancora piuttosto vago, per altri giocatori il prossimo cammino inizia a delinearsi. Per esempio quello di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese, arrivato nella Capitale due stagioni fa, è attualmente in prestito al Granada. In terra iberica l’ex capitano dell’Olympique Lione ha trovato una discreta continuità di prestazioni. Ragion per cui la società spagnola potrebbe pensare ad un riscatto del regista transalpino. Tutto, però, dipenderà da quello che sarà il futuro della società andalusa. Il riscatto di Gonalons è legato alla permanenza del Granada in Liga anche per la prossima stagione, come riportato dal quotidiano Vavel. Permanenza che non sembra essere in grandissimo dubbio, dato l’attuale nono posto.

E la Spagna potrebbe essere ancora terra di salvataggio per Petrachi. In Liga, oltre a Gonalons, c’è infatti anche Alessandro Florenzi. L’ex capitano giallorosso è attualmente al Valencia. Nella sua (breve) avventura spagnola, il terzino italiano non ha trovato quella fortuna che si aspettava di trovare. Arrivato a gennaio con la formula del prestito secco – tra una squalifica per espulsione e una varicella, è stato lontano dal campo per un mese -, riuscendo a collezionare solamente 3 presenze. Decisamente troppo poche per convincere la dirigenza valenciana ad esercitare il riscatto. Florenzi tornerà dunque a Roma, ma solo ufficiosamente. Nella società giallorossa, non sembra però esserci spazio. Spazio che invece potrebbe trovare, anche per il discorso europei, sempre in Spagna, dove ad attenderlo ci sarebbe il Siviglia di Monchi, scrive “La Gazzetta dello Sport“.

REBUS – L’enigma che però terrà banco per tutto il mercato giallorosso è decisamente un altro: il riscatto di Chris Smalling. Il difensore inglese, in prestito dal Manchester United, vorrebbe rimanere alla Roma. Viste le prestazioni, però, lo United non è dello stesso parere. I Red Devils lo rivogliono alla loro corte. L’accordo tra le due parti, come riporta il “Daily Mail” appare decisamente lontano. Petrachi sta allora cercando un altro profilo di esperienza per la retroguardia romanista. Profilo che sembrerebbe essere identificato e che verrebbe sempre dalla Premier: Jan Vertonghen. Il difensore belga di 33 è in scadenza di contratto con il Tottenham. Il rinnovo sembra però cosa lontana, fattore che potrebbe facilitare un eventuale approdo in giallorosso.

