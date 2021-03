Calciomercato Roma, non solo Belotti e Vlahovic: occhi puntati su Gouiri per l’attacco

Calciomercato Roma: i giallorossi pensano ad uno tra Belotti e Vlahovic per il dopo Dzeko. Piace anche Amine Gouiri del Nizza.

In attesa di tornare in campo la settimana prossima nella sfida che la metterà difronte al Sassuolo di Roberto De Zerbi, la Roma del presidente Dan Friedkin guarda al calciomercato e inizia ad annotare sul proprio taccuino vari nomi che potrebbero far comodo la prossima stagione. Con una qualificazione in Champions ancora alla portata, i giallorossi puntano infatti a tornare nella massima competizione europea per club dopo due anni dall’ultima volta.

I capitolini, oltre al 4° posto in Serie A, distante al momento 5 punti, possono raggiungere la fase a gironi della prossima Coppa Campioni anche vincendo l’attuale edizione dell’Europa League che li vede ancora in corsa dopo un ottimo percorso. Una qualificazione in Champions League che quindi non solo collocherebbe la Roma tra le grandi d’Europa, ma garantirebbe anche un’importante entrata di denaro fresco nelle sue casse. Denaro che verrebbe ovviamente investito sul mercato per acquistare un attaccante che prenda il posto del più non giovanissimo, Edin Dzeko.

Il bosniaco infatti, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà Trigoria alla fine della stagione, lasciando vacante il posto di prima punta. Mayoral, preso in prestito ad ottobre dal Real Madrid, si è dimostrato all’altezza della piazza, ma Friedkin punta ad avere in rosa due attaccanti di livello che possano fare a cambio durante la stagione. Da qui l’interesse del DS Pinto per Andrea Belotti del Torino e Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Il centravanti granata costa 35 milioni di euro e con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare (il contratto del Gallo scade nel 2022), per la Lupa potrebbe essere l’operazione giusta da portare avanti in vista del prossimo campionato. L’ “alternativa” al 9 del Toro sarebbe l’attaccante serbo della Viola che Commisso valuta intorno ai 30 milioni di euro. Infine, tenuto sotto stretta osservazione anche il classe 2000 del Nizza, Amine Gouiri.

