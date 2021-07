Calciomercato Roma: Mourinho vuole Marcelo per sostituire Spinazzola

L’infortunio di Leonardo Spinazzola contro il Belgio ha cambiato i piani della Roma. Mourinho vuole un laterale sinistro e prova l’affondo per Marcelo.

Marcelo alla Roma, ci prova Mourinho. L’allenatore portoghese è sbarcato nella capitale per vincere, e prova subito a far sentire il proprio peso specifico. Dopo aver convinto convinto Xhaka ad abbracciare il progetto giallorosso (le due società stanno discutendo sul prezzo), ieri lo “Special One” ha preso contatto con Marcelo, in scadenza di contratto col Real il 30 giugno del prossimo anno.

Il brasiliano è stato individuato come sostituto di Leonardo Spinazzola, che ha subito un grave infortunio contro il Belgio e sarà costretto a stare lontano dal campo per almeno sei mesi. Per questo Mourinho non ha perso tempo, e ha preso subito l’iniziativa.

Secondo il giornalista della “Gazzetta” Niccolò Schira, il portoghese ha contattato personalmente l’esterno del Real Madrid, illustrandogli il progetto Roma. Una chiacchierata dalla quale sarebbe emerso l’interesse di Marcelo verso il trasferimento. Ma l’affare è reso comunque difficile dalle cifre percepite dal laterale in terra spagnola: si parla di ben 11,7 milioni netti a stagione.

Marcelo potrebbe anche decidere di diminuirsi l’ingaggio ma, pur dimezzandolo, arriverebbe a percepire una richiesta fuori dalla portata giallorossa. Difficile dunque vedere il giocatore verdeoro nella capitale, anche se la sua enorme esperienza internazionale avrebbe fatto comodo a una squadra che vuole tornare protagonista in Champions e, magari, riassaporare il gusto della vittoria di un trofeo dopo 13 anni.

