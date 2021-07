Calciomercato Roma: seguito Maouassa, sogno Luis Díaz

La Roma continua a seguire Faitout Maouassa, laterale del Rennes per sostituire Leonardo Spinazzola. Il grande colpo che José Mourinho spera è Luis Díaz, centrocampista del Porto. Per i due giocatori la Roma starebbe facendo solo dei sondaggi ma le idee sembrano abbastanza chiare a Trigoria.

Continua la caccia per un terzino nella Roma. L’infortunio di Leonardo Spinazzola ha costretto i giallorossi a trovare urgentemente un sostituto. Intanto c’è stata la prima uscita in amichevole dei giallorossi che ieri hanno vinto contro la Ternana per 2-0. José Mourinho vuole a più presto un laterale visto anche il rientro tardivo di Alessandro Florenzi che si unirà al gruppo soltanto nella seconda parte del ritiro.

Tiago Pinto, dunque, comincia già a studiare le possibili alternative. Il primo nome che la Roma segue costantemente è quello di Faitout Maouassa che viene da un’ottima stagione con la maglia del Rennes, in Ligue 1. Mourinho guarda anche nella sua patria, in Portogallo, e sogna il colpo Luis Díaz del Porto. Il colombiano sarebbe un ottimo innesto per la squadra capitolina.

Roma, Maouassa e Luis Díaz in lista

Per il terzino francese la Roma si sta muovendo già da tempo. Un classe 98 di grande abilità, Maouassa è diventato campione con l’Under 19 francese nel 2016. Il Rennes valuta il giocatore su una cifra di circa 10 milioni di euro con un contratto che scade nel 2022 quindi i francesi potrebbe abbassare il prezzo. Luis Díaz, invece, rimane più complessa come trattativa.

Il colombiano viene da un’ottima Copa América disputata. L’ala sinistra del Porto ha completamente stregato Mou che lo vorrebbe alla Roma. Ironia della sorte il 28 luglio i giallorossi affronteranno proprio i Draghi in un amichevole. Forse sarà un occasione per poter discutere del giocatore ma ancora nulla di concreto da parte della Roma. Come ha affermato l’agente del classe classe 97 ci sono stati solo dei sondaggi da parte dei giallorossi.

Per il Porto Luis Díaz vale sui 35 milioni di euro, nonostante la clausola di 80 milioni su di lui. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe avanzare.

