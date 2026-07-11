Calciomercato Roma Live: Garnacho dice sì, Chelsea spiazzato

Alejandro Garnacho apre alla Roma: il Chelsea valuta la cessione, ma resta il nodo formula. D’Amico studia il prestito con riscatto per il colpo in attacco.

La Roma accende il mercato degli esterni e il nome che sta facendo esplodere la fantasia dei tifosi è quello di Alejandro Garnacho. Dopo settimane di sondaggi, piste alternative e trattative complicate, l’argentino del Chelsea è diventato una delle soluzioni più affascinanti per rinforzare l’attacco giallorosso. La novità più importante arriva dalla posizione del giocatore: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e rilanciato da LaRoma24, Garnacho avrebbe dato un’apertura totale alla destinazione romanista.

Il classe 2004 sarebbe pronto a valutare seriamente il trasferimento in Italia, attratto dal progetto tecnico della Roma e dalla possibilità di giocare la Champions League con un ruolo centrale. La palla, però, passa ora ai due club. Perché il sì del giocatore può accendere la trattativa, ma non basta a chiuderla.

Il nodo è sempre lo stesso: la formula. Il Chelsea considera Garnacho in uscita, ma al momento preferisce una cessione definitiva o comunque un’operazione con obbligo di riscatto. La Roma, invece, vorrebbe costruire un affare più sostenibile, partendo da un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Garnacho apre alla Roma: la notizia che cambia il mercato giallorosso

La notizia più pesante riguarda la volontà di Garnacho. Non si tratterebbe soltanto di un nome proposto o di un sondaggio esplorativo: l’argentino avrebbe fatto sapere di essere convinto dalla possibilità di trasferirsi alla Roma. Un’apertura totale che permette ai giallorossi di lavorare con maggiore forza, anche se la trattativa resta complessa.

La Roma sta cercando almeno due rinforzi sugli esterni offensivi. Il nome di Diego Moreira resta molto concreto, con Sky Sport che ha parlato di un’offerta giallorossa da 30 milioni più il 10% sulla futura rivendita allo Strasburgo. Ma Garnacho rappresenta il profilo più mediatico e forse anche quello con il margine tecnico più intrigante, soprattutto se dovessero cambiare le condizioni imposte dal Chelsea.

La priorità del giocatore è tornare protagonista. Dopo una stagione complicata a Londra, Garnacho cerca un progetto in cui possa sentirsi importante, giocare con continuità e rilanciarsi ad alto livello. In questo senso, la Roma può offrire un contesto ideale: una piazza calda, una squadra ambiziosa, la Champions League e un sistema offensivo che ha bisogno di esterni capaci di saltare l’uomo.

Il Chelsea apre alla cessione, ma non vuole svendere

Il Chelsea non considera più Garnacho intoccabile. Sports Mole, citando Fabrizio Romano, ha spiegato che il giocatore può lasciare Stamford Bridge durante questa sessione di mercato, ma il club inglese vorrebbe ricevere offerte permanenti adeguate.

Il punto economico è centrale. Garnacho era arrivato al Chelsea dal Manchester United nell’estate 2025 per circa 40 milioni di sterline, ma l’operazione non ha prodotto l’impatto atteso. Secondo Sports Mole, nella scorsa stagione l’argentino ha messo insieme 2 gol e 4 assist in 33 presenze tra Premier League e Champions League. Football Italia e Goal, allargando il dato a tutte le competizioni, parlano invece di 8 gol e 4 assist in 43 partite ufficiali.

Numeri non disastrosi, ma insufficienti rispetto alle aspettative e al costo dell’operazione. Con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina, inoltre, il Chelsea potrebbe cambiare impostazione tattica e ridurre lo spazio per ali pure. Sports Mole sottolinea proprio questo aspetto: se Alonso dovesse puntare su un sistema con due trequartisti e meno esterni tradizionali, la permanenza di Garnacho avrebbe sempre meno senso tecnico.

Roma-Garnacho, il vero ostacolo è la formula

La Roma non sembra intenzionata, almeno al momento, a investire subito una cifra pesante a titolo definitivo. Sky Sport riferisce che il Chelsea chiede 40 milioni di euro per lasciar partire Garnacho, mentre i giallorossi vorrebbero impostare l’operazione su un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo.

È qui che si gioca la trattativa. Il Chelsea vuole proteggere il valore del giocatore e rientrare dall’investimento fatto appena un anno fa. La Roma, invece, deve muoversi con attenzione tra costi del cartellino, ingaggio e sostenibilità dell’operazione.

Al momento la Roma non avrebbe intenzione né possibilità di investire su Garnacho a titolo definitivo alle condizioni attuali, anche per via dei costi elevati tra cartellino e stipendio. Se però il Chelsea dovesse ammorbidire la propria posizione, lo spiraglio potrebbe aprirsi davvero.

Perché Garnacho intriga la Roma

Garnacho è un profilo perfetto per accendere il mercato della Roma perché unisce talento, età e margine di crescita. È un esterno offensivo rapido, aggressivo nell’uno contro uno, capace di giocare a sinistra per rientrare sul destro, ma anche di attaccare la profondità e muoversi in campo aperto.

Alla Roma manca proprio un giocatore di questo tipo: un esterno capace di creare superiorità individuale, saltare l’uomo e cambiare ritmo alla manovra. Dopo le difficoltà nella pista Greenwood, ormai diventata economicamente molto pesante, Garnacho può diventare una soluzione più giovane, più futuribile e potenzialmente più coerente con l’idea di costruire un attacco dinamico.

Il rapporto con l’ambiente argentino della Roma può aiutare. Football Italia ha ricordato anche il legame tra Garnacho e Paulo Dybala, un dettaglio che non chiude le trattative ma può pesare nella scelta del giocatore.

La concorrenza e il rischio Premier

La Roma non è sola. Garnacho resta un nome seguito da diversi club europei e, secondo Goal, il suo mercato in Italia resta vivo dopo i precedenti accostamenti a Napoli, Juventus e Milan.

Il rischio principale per la Roma è l’inserimento di un club inglese o di una società pronta a soddisfare subito le richieste del Chelsea. Se i Blues dovessero restare fermi sulla cessione definitiva, i giallorossi avrebbero meno margine di manovra. Se invece il Chelsea accettasse formule più creative, magari con obbligo condizionato, allora la Roma potrebbe diventare una candidata molto seria.

In questo momento la situazione è chiara: Garnacho piace alla Roma, il giocatore apre al trasferimento, ma l’accordo tra club non c’è ancora. E senza un’intesa sulla formula, la trattativa non può decollare.

Resta aperta la pista Moreira:

Parallelamente resta viva anche la pista Diego Moreira, che al momento non viene considerata alternativa a Garnacho. Anche in questo caso, però, l’operazione è complessa.

La Roma avrebbe fatto presente allo Strasburgo di essere pronta a superare quota 35 milioni di euro, ma per il club francese non si parla di prestito: l’eventuale trasferimento dovrebbe avvenire soltanto a titolo definitivo.

La richiesta iniziale resta più alta e tra domanda e offerta esiste ancora una distanza importante.

Cosa può succedere nei prossimi giorni

La Roma continua a muoversi su più tavoli. Moreira resta un obiettivo molto concreto, Garnacho è la suggestione più forte e sullo sfondo ci sono altri profili seguiti per rinforzare gli esterni. La differenza la farà la disponibilità del Chelsea a trattare.

Se i Blues continueranno a chiedere una cessione immediata da circa 40 milioni, l’operazione resterà complicata. Se invece apriranno a un prestito oneroso con riscatto o obbligo condizionato, il colpo può entrare nel vivo rapidamente.

Il dato più importante, però, è già sul tavolo: Garnacho ha aperto alla Roma. E nel mercato, quando un giocatore dà il proprio gradimento, tutto può cambiare in pochi giorni.

La Roma ora deve decidere se affondare davvero. D’Amico studia la formula, il Chelsea aspetta offerte concrete e i tifosi giallorossi sognano un colpo capace di accendere l’estate. Dopo Soulé, un altro talento argentino può diventare il nome caldo del mercato romanista.