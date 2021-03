Calciomercato Roma: Lacazette possibile erede di Dzeko

Torna in auge il nome di Alexandre Lacazette per l’attacco della Roma che, molto probabilmente, farà a meno di Dzeko l’estate prossima.

Già il nome di Lacazette era stato accostata alla Roma la scorsa estate ma i costi alti e proibitivi per le casse dei giallorossi non hanno portato alla conclusione dell’affare.

Nel frattempo l’attaccante francese dell’Arsenal ha iniziato la propria stagione in Inghilterra con una buona continuità di rendimento e di segnature: sono 9 le reti messe a segno e 2 gli assist in 22 presenze in campionato.

Il classe ’91 (anche 3 gol in 16 presenze con la Nazionale francese) era stato acquistato dai Gunners nell’estate 2017 dall’Olympique Lyonnais per 53 milioni di euro. La scorsa estate la Roma ha riversato il suo interesse sul numero 9 dell’Arsenal senza però affondare il colpo dal momento che il costo dell’operazione non consentiva margini di trattative.

Lacazette il post-Dzeko? — Profilo Twitter Alexandre Lacazette

Adesso, come fanno sapere dall‘Inghilterra, la situazione intorno a Lacazette potrebbe essere vantaggiosa. Il contratto del francese con l’Arsenal scade nel 2022 e, come si può immaginare, i Gunners dovrebbero rivedere al ribasso le loro pretese in termini di cifre.

La situazione contrattuale del giocatore, dunque, potrebbe rappresentare un’occasione interessante per i club interessati a Lacazette la prossima estate, potendo ragionare con il club inglese su cifre ragionevoli e “contenute”.

Monaco e Atletico Madrid sono alla finestra, ma occhio al ritorno della Roma che potrebbe sfruttare il contratto a breve termine del giocatore per ottenere uno sconto dall’Arsenal. Alla Roma dovranno fare i conti con la probabilissima uscita di Dzeko la prossima estate.

Tiago Pinto e la dirigenza giallorossa faranno le dovute riflessioni per quanto riguarda il pacchetto avanzato della squadra, anche perchè Borja Mayoral non convince del tutto. Insomma, il nome di Lacazette torna di moda in vista di una rivoluzione nell’attacco della Roma.

