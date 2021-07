Calciomercato Roma: Kluivert-Nizza e Olsen-Lille! Tottenham su Pellegrini

E’ ormai fatta per le cessioni di Kluivert al Nizza e Olsen al Lille con la formula del prestito con riscatto, ma il Tottenham starebbe spingendo per Pellegrini

Acquisti e cessioni in casa Roma. L’obiettivo è tornare in Champions League e per farlo ci si è affidati al miglior comandante in capo, al più populista degli allenatori, quel Josè Mourinho pronto a riportare la propria carriera sulla retta via dopo i fallimenti degli ultimi anni.

Il bilancio dei giallorossi piange, un rosso che costringe il club ad essere costretto a cedere prima di poter acquistare nuovi calciatori.

Nelle ultime ore sono venuti in aiuto alla Roma i cari e vecchi cugini della Francia. Infatti, i giallorossi sono vicinissimi a chiudere due cessioni in Ligue 1.

La prima cessione è quella di Justin Kluivert, tornato dal prestito al Lipsia. Il talentuoso olandese non ha convinto Mourinho, che pure lo voleva ai tempi del Tottenham, ed è destinato a partire nuovamente.

In tal senso, le ultime indiscrezioni su una sua cessione imminente al Nizza trovano conferme in terra transalpina, con la trattativa ormai chiusa positivamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, dopo un tiro e molla con il calciatore durato diverse settimane.

La seconda cessione è quella di Robin Olsen, tornato dal prestito all’Everton, dopo il precedente positivo prestito al Cagliari, e pronto a diventare il nuovo portiere titolare del Lille Campione di Francia, con cui la Roma sta definendo gli ultimi dettagli sulla formula del trasferimento.

Infine, ci sono sirene inglesi su capitan Lorenzo Pellegrini, sfortunato nel saltare il vincente itinerante Euro 2020 con l‘Italia dopo essere stato tra i fulcri per tre anni.

Nelle ultime ore, infatti, il Tottenham si sarebbe fatto di nuovo avanti per Pellegrini, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2022.

