Calciomercato Roma: Mourinho sogna Isco

Continuano ad aumentare i giocatori che José Mourinho vuole nella sua Roma. Il portoghese ha un progetto ben chiaro per l’inizio della prossima stagione. A riscaldare la capitale è il nome di Isco, centrocampista del Real Madrid. Lo spagnolo non sta avendo grandissimo spazio con Zinedine Zidane ed il suo addio dalla squadra spagnola è molto probabile.

L’impronta di José Mourinho comincia già a farsi vedere. Con la vittoria per 5-0 della Roma contro il Crotone, i giallorossi si riprendono dopo tre sconfitte ed un pareggio. Con la squadra calabrese già retrocessa, la squadra di Paulo Fonseca non molla la presa per la Conference League. Mancano solo tre partite conclusive, tra cui il derby con la Lazio, poi il portoghese prenderà le redini della panchina.

Lo Special One, tra l’altro, ha già in mente i suoi obbiettivi. Toccherà a Dan Friedkin soddisfare i desideri del tecnico. Non è un caso che il suo primo obbiettivo venga proprio dal Real Madrid, squadra che ha già allenato e dove ha lasciato bei ricordi. Infatti, Mourinho vorrebbe nella sua nuova squadra Isco.

Roma, su Isco c’è anche la Juventus

Il centrocampista spagnolo aveva tutte le carte in regola per poter diventare un grande calciatore. Infatti, nel 2012 era stato inserito da Don Balón nella lista dei migliori giocatori nati dopo il 1991. Eppure l’ex Malaga non sembra aver mantenuto la costanza adatta. Dopo un primo anno davvero sorprendente con Zinedine Zidane in panchina, adesso il giocatore non rientra nei piani del club.

Quindi, il valore di Isco è sceso vertiginosamente. Il giocatore della Rioja potrebbe lasciare Madrid per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Un prezzo non invalicabile anche se però la dirigenza giallorossa dovrà pagare uno stipendio di circa 6,5. La Roma, però, deve fare attenzione perché anche la Juventus è sulle tracce del giocatore.

Mourinho, però, potrebbe fare leva sui buoni rapporti che ha con i suoi ex giocatori e potrebbe portare l’esperienza europea di Isco. Si prospetta, quindi, un mercato di grandi nomi per una squadra come la Roma che vuole ripartire dopo un’annata sottotono.

