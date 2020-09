Calciomercato Roma: inserimento per Chiesa

La Roma sogna l’acquisto di Chiesa dalla Fiorentina, che chiede 70 milioni di euro. I giallorossi vogliono finanziare il possibile colpo con le cessioni di Perotti, Kluivert e Under

Si è conclusa la telenovela Dan Friedkin, che ha acquistato la Roma da James Pallotta. Da un americano all’altro, ma l’obiettivo è non commettere gli stessi errori, nonostante le stesse difficoltà economiche.

Infatti, il bilancio della stagione 2019-2020, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus, al secolo Covid-19, e alla non partecipazione, nonché alla non qualificazione, in Champions League, ha fatto registrare una perdita di circa 126 milioni di euro.

Perciò, il mercato della nuova Roma dovrà essere comunque auto finanziato attraverso le cessioni, magari provando a trattenere almeno alcuni giocatori ritenuti assolutamente incedibili, su tutti Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

E’ già arrivato Pedro a parametro zero, ma potrebbe non essere l’unico colpo sulla trequarti, dove il tecnico Paulo Fonseca ha chiesto una vera e propria rivoluzione, tenendo conto del riscatto di Henrick Mkhitaryan, dopo lo svincolo dal suo precedente club, e di Carles Perez.

Attualmente, i giallorossi hanno messo sul mercato Diego Perotti, che ha ricevuto un’offerta importante dal Fenerbahçe, Justin Kluivert, richiesto in prestito dal Benevento, e Cengiz Under, oggetto di trattative di scambio con il Napoli, mentre si cercano acquirenti per Javier Pastore, che piace in Cina.

L’obiettivo della Roma è cercare di piazzare tutti e quattro questi profili per affondare il colpo con la Fiorentina, visto che il sogno è Federico Chiesa, che ha chiesto la cessione.

La richiesta del club toscano è pari a 70 milioni di euro. Sul giocatore c’è forte anche il Milan, che si è visto rifiutare una prima offerta di 20 milioni di euro, più 10 milioni di euro di bonus e il cartellino di Lucas Paquetà, valutato circa 25 milioni di euro.

Oltre ai rossoneri, la Roma deve battere anche la concorrenza di Juventus, Napoli, Inter e Manchester United, in ordine di maggior interessamento, per provare a realizzare il proprio sogno e acquistare Chiesa.

