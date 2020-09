Calciomercato Roma, in stand-by Milik del Napoli: il piano B è Jovic

E’ l’intrigo di mercato di questa sessione estiva 2020: Milik-Roma si o no ?

Continua lo stallo nella trattativa che porterebbe dal Napoli alla Roma l’attaccante Arek Milik, ormai in rotta con la società azzurra. I capitolini non mollano la presa per rimpiazzare la partenza di Dzeko proprio con il bomber polacco. Il tutto però sembra essersi cristallizzato.

Milik continua ad allenarsi da solo e nel frattempo la Roma nella gara di sabato contro l’Hellas ha tenuto fermo ai box Edin Dzeko, per non compromettere la trattativa con la Juventus con la quale ha raggiunto già da tempo l’accordo. L’operazione di mercato però dipende tutta (o quasi…) dalla volontà del polacco di trasferirsi nella Capitale. Se ciò non avviene anche il trasferimento in bianconero del bomber bosniaco potrebbe saltare (almeno per il momento), visto che la Roma non vuole correre il rischio di ritrovarsi senza un attaccante.

Intanto l’ AS Roma per stemperare le tensione mediatica ha emanato un comunicato stampa in cui viene ribadito il profondo rispetto sia nel calciatore che nella società partenopea con i giallorossi si augurano che lo stallo venga al più presto superato.

Napoli e Roma sono d’accordo su tutto. Sull’esborso economico dei gialorossi in favore dei campani (26 milioni), sui giovani da far trasferire all’ombra del Vesuvio (il terzino Samuele Meloni e l’attaccante Simone Modugno, entrambi classe 2003) e addirittura c’è accordo sui 9 milioni che il polacco guadagnerà nella Capitale.

La controversia sta nella difficoltà nel trovare un accordo tra Milik e la società di De Laurentiis. Si parla di pendenze, relative allo scorso anno, per un valore di circa 700 mila euro.

I gialorossi per non restare a bocca asciutta intanto cominciano timidamente a guardarsi intorno. Il profilo individuato sarebbe quello di Luka Jovic, attaccante serbo attualmente in forza al Real Madrid.

