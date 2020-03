Calciomercato Roma: idee Faraoni, Pessina e Belotti. E Fonseca chiede Mudryk?

Petrachi guarda a Verona per il mercato. Torna il nome di Belotti, e il portoghese fa quello del talento ucraino

Continuano i casting per la prossima stagione in casa Roma. Dopo aver messo nel mirino Ryan Gravendeberch, talento 17enne dell’Ajax, il mirino del direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi si sposta alla ricerca di un terzino destro. Gli occhi del d.s. ex Torino si sarebbero posati su Davide Faraoni. In casa Verona piace anche Matteo Pessina, centrocampista in prestito dall’Atalanta. Si cerca anche un vice-Dzeko, con Andrea Belotti che ritorna fortemente sul taccuino di Petrachi. E sul taccuino del dirigente leccese è intervenuto anche Fonseca. Il tecnico portoghese sta infatti chiedendo Mykhaylo Mudryk, talento 19enne ucraino.

FATTIBILITÀ- L’esterno del Verona sta vivendo una stagione positiva con la maglia dei clivensi. Nella squadra rivelazione di Ivan Juric, l’ex promessa dell’Inter è una delle pedine fondamentali. Sino a qui, infatti, Faraoni ha collezionato 24 presenze condite da tre gol e altrettanti assist. Per portarlo in maglia giallorossa servono circa 8-10 milioni.

Tra le caselle da sistemare c’è anche quella del centrocampo. Ecco allora che spunta Pessina, anche lui protagonista di una stagione positiva, grazie alle tre reti messe a segno. Il centrocampista classe ’97 è però di proprietà dell’Atalanta, che per lasciarlo partire chiede all’incirca 10 milioni. Tra Roma ed Atalanta potrebbe però esserci anche un’altra operazione, ma è più probabile una lotta. Per chi? Mykhaylo Mudryk. Ucraino, 19enne, è uno dei pupilli di Fonseca. È stato proprio l’allenatore portoghese infatti a fallo esordire in prima squadra con lo Shaktar, sul 2-2 nel derby contro l’Olimpik Donetsk. Sul giocatore c’è però anche l’Atalanta, che lo sta osservando da vicino. Vista la probabile riconoscenza che Mudryk dovrebbe avere nei confronti di Fonseca, al momento la Roma sembrerebbe in vantaggio.

Continua poi l’interesse per Belotti. Il centravanti è in scadenza di contratto con il Torino e il rinnovo non sembra nell’aria. Urbano Cairo per lasciarlo partire chiederà sicuramente una cifra che partirà da 20-30 milioni. Cifra importante, soprattutto se il viaggio sarà alla volta di Roma, vista la vicenda Petrachi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA