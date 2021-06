Calciomercato Roma: idea Burki

Calciomercato Roma: i giallorossi seguono Roman Burki del Borussia Dortmund. Il portiere svizzero è in uscita dal club giallonero.

L’avvento di Mourinho in panchina ha ovviamente generato tantissimo entusiasmo in casa Roma con la società che sta iniziando a muoversi per mettere a disposizione del tecnico portoghese una rosa in grado di fare bene tanto in Serie A quanto in Conference League.

Calciomercato Roma: Mourinho dice sì all’acquisto di Burki. Il portiere svizzero classe ’90 è in uscita dal Borussia Dortmund.

Tanti i nomi accostati in questi giorni alla società della famiglia Friedkin che, tra solite voci di corridoio e notizie più meno attendibili, è già al lavoro per regalare al suo nuovo allenatore un portiere forte ed esperto in grado di trasmettere sicurezza ed affidabilità a tutta la squadra. Pau Lopez, corteggiato dall’Atletico Madrid che vorrebbe affidargli il ruolo di vice Oblak, non rientra infatti nei piani di Mourinho che ha già fatto sapere di non voler contare su di lui la prossima stagione.

Nei giorni scorsi si era quindi parlato di un interesse dei capitolini per uno tra Donnarumma e Szczesny con Lloris preso in considerazione poco dopo per via dei suoi trascorsi al Tottenham con lo Special One. Ipotesi tramontate nel giro di pochi giorni che hanno di conseguenza fatto virare l’attenzione dei giallorossi su profili più bassi, ma comunque all’altezza delle richieste dell’allenatore ex Inter e Chelsea.

In tal senso il nome che sarebbe finito in cima alla lista della spesa del DS Tiago Pinto è quello di Roman Burki, portiere svizzero di origini turche, in uscita dal Borussia Dortmund. Non convocato da Petkovic per Euro 2020, il classe ’90 costa appena 1 milione di euro, cifra chiaramente alla portata del club giallorosso che, pur puntando fortemente su Rui Patricio, potrebbe alla fine decidere di acquistarlo per inserire in rosa il portiere di caratura internazionale tanto richiesto da Mourinho.

