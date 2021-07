Calciomercato Roma: idea Azmoun

Obbiettivo per l’attacco della Roma. L’obbiettivo è Sardar Azmoun dello Zenit di San Pietroburgo. Tanti colpi per i giallorossi che adesso pensano anche a definire il proprio reparto offensivo. Per il giocatore iraniano la trattativa con il club russo sembrerebbe essere già avviata. I giallorossi potrebbero inserire anche qualche contropartita tecnica.

Il mercato della Roma sembra essere entrato nel vivo. I giallorossi stanno riformando la propria squadra. Oltre al portiere Rui Patrício, Tiago Pinto vuole promettere nuovi acquisti al neo allenatore José Mourinho. Si continua a pressare per Granit Xhaka dell’Arsenal ma la trattativa sembra in una fase di stallo e sembra essersi bloccata. Si complica anche quella per Matías Viña del Palmeiras per alcuni disguidi sul pagamento.

Ci sono, però, anche questioni interne da risolvere come il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, giocatore importante per il club. Maggiore attenzione, però, verrà data anche all’attacco. I giallorossi hanno bisogno di un nuovo centravanti ed il nome potrebbe provenire dalla Russia. Sardar Azmoun dello Zenit di San Pietroburgo sembra essere il profilo perfetto per la squadra dello Special One.

Roma, su Azmoun c’è anche il Bayer Leverkusen

L’iraniano potrebbe essere il nuovo attaccante giallorosso. Classe 95, gioca con lo Zenit dal 2019. Per lui 45 reti in 63 partite. In passato il giocatore era già stato seguito da diversi club tra cui Lazio e Napoli. Stavolta ci prova la Roma che per il nuovo attaccante non vuole spendere cifre folli. Si era parlato anche di un interessamento per Mauro Icardi del PSG ma la trattativa sembra essere abbastanza complessa anche per via degli alti costi.

La Roma vorrebbe chiudere per Azmoun e cercherà di introdurre un conguaglio economico oppure una contropartita tecnica. I capitolini non sono gli unici a seguire l’ex Rubin Kazan. Su di lui c’è anche il Bayer Leverkusen, ostico rivale per i giallorossi.

Migliori Bookmakers AAMS