Calciomercato Roma: Gollini se Pau Lopez in Premier League

Dopo solamente una stagione, l’avventura di Pau Lopez con la Roma potrebbe concludersi. Il portiere spagnolo, arrivato dal Betis Siviglia per 23,5 milioni di euro, ha avuto un impatto sul campionato italiano tutto sommato positivo, al netto di qualche acuto più stridulo dopo l’errore al derby di ritorno.



BREVE – Prestazioni, quest’ultime, che hanno messo in dubbio la permanenza dello spagnolo per la prossima stagione. In caso di un’offerta sostanziosa (non meno di quaranta milioni), dunque, la Roma potrebbe acconsentire la cessione dell’estremo difensore iberico. Alla finestra ci sarebbero tre club inglesi, tutti di Londra: Chelsea, West Ham e Tottenham. A riportarlo è la Estadio Deportivo.

Se l’operazione dovesse andare in porto, il club giallorosso avrebbe in mente già il nome del sostituto: Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta, ex Manchester United, potrebbe lasciare Bergamo per una cifra vicina (almeno) ai 25 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

RITORNO – Qualora Pau Lopez dovesse approdare in maglia Spurs si tratterebbe di un ritorno. Lo spagnolo, infatti, nella stagione 2016-17 ha indossato la maglia del club allora allenato da Mauricio Pochettino, che lo ha voluto anche a Londra.

