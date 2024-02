Calciomercato Roma Gennaio 2024: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

L’ultimo mercato giallorosso di Pinto regala colpi interessanti tra cui l’arrivo di Baldanzi, cosa farà mister De Rossi.

Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato che ha sancito anche il “canto del cigno” dell’avventura giallorossa di Tiago Pinto.

L’ormai ex direttore sportivo della Roma ha vissuto l’ultimo mercato italiano prima dell’addio alla Capitale in un mese che per i giallorossi è sembrato di vera e propria rivoluzione considerando l’addio di Josè Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi.

Il mercato di riparazione della Roma è stato, comunque, convincente, specie nelle ultime battute prima del gong finale.

I giallorossi si sono assicurati, in prestito secco, le prestazioni del giovane talento della Juventus, Dean Huijsen per poi sparare i colpi da 90 dopo le cessioni di Vina e Belotti.

L’arrivo di Tommaso Baldanzi è sicuramente il fiore all’occhiello di un mercato che ha visto entrare nella rosa giallorossa anche il terzino Angelino, in prestito dal Lipsia e pronto a essere un probabile titolare della squadra di De Rossi.

Il talentino ex Empoli è arrivato in giallorosso per un cifra intorno ai 10 milioni di euro ed è subito chiamato a rappresentare quel punto di raccordo tra l’immediato presente e il futuro della Roma.

Acquisti e cessioni della Roma nel mercato di Gennaio



Acquisti: Tommaso BALDANZI (Empoli, 10 milioni), Dean HUIJSEN (Juventus, prestito), ANGELINO (Red Bull Lipsia, prestito), Matias VINA (Sassuolo, fine prestito), Ola SOLBAKKEN (Olympiacos, fine prestito), Ebrima DARBOE (LASK, fine prestito), Davide MASTRANTONIO (Monterosi, fine prestito).

Cessioni: Matias VINA (Flamengo, 8,10 milioni), Andrea BELOTTI (Fiorentina, prestito), Marash KUMBULLA (Sassuolo, prestito), Ola SOLBAKKEN (Urawa Reds, prestito), Ebrima DARBOE (Sampdoria, prestito), Davide MASTRANTONIO (Pro Vercelli, prestito).

La rosa della Roma dopo il mercato di Gennaio



Portiere: Rui Patricio, Mile Svilar, Pietro Boer.

Difensore: Evan N’Dicka, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Chris Smalling, DEAN HUIJSEN, ANGELINO, Leonardo Spinazzola, Rasmus Kristensen, Rick Karsdorp, Zeki Celik.

Centrocampista: Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove, Houssem Aouar, Renato Sanches, Riccardo Pagano, NIcola Zalewski, Lorenzo Pellegrini, TOMMASO BALDANZI.

Attaccante: Paulo Dybala, Tammy Abraham, Romelu Lukaku, Sardar Azmoun.

Allenatore: Daniele De Rossi.

La formazione tipo



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; ANGELINO, Mancini, Llorente (HUIJSEN), Karsdorp (Spinazzola); Cristante, Paredes, Pellegrini; BALDANZI, Dybala, Lukaku. Allenatore: De Rossi.