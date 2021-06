Calciomercato Roma: Everton vuole Smalling! Gollini supera Rui Patricio

Movimenti di calciomercato in casa Roma: l’Everton piomba su Smalling, che Mourinho potrebbe decidere di sacrificare. Capitolo portiere: si accelera per Gollini.

Il calciomercato della nuova Roma di Josè Mourinho è ufficialmente entrato nel vivo. Il DS Tiago Pinto sta lavorando su più fronti per consegnare al tecnico portoghese una rosa competitiva. Tra acquisti e cessioni, diversi sono i tavoli sui quali si sta lavorando, con due trattative in particolare che potrebbero decollare nelle prossime ore.

La prima riguarda Chris Smalling, difensore inglese ex Manchester United, che la Roma ha acquistato a titolo definitivo quest’anno per 15 milioni. Nelle due stagioni sotto il “Cupolone” Smalling ha offerto prestazioni a fasi alterne: a una prima annata contraddistinta da 37 presenze, tre gol e due assist, ha fatto seguito quest’anno un magro bottino di 15 presenze e un solo assist messo a referto, complici una serie di infortuni. Vista la sua grande esperienza e il talento indiscusso, comunque, Smalling ha diverso mercato soprattutto in Inghilterra.

Le ultime voci lo danno vicino all’Everton, pronto a fiondarsi sul centrale in scadenza nel 2023. Non sono ancora state comunicate cifre dell’affare, ma si ritiene che si possa chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a cifre uguali o leggermente inferiori rispetto a quelle pagate dai giallorossi.

Capitolo portiere: Gollini supera Rui Patricio

Roma alla ricerca anche di un nuovo estremo difensore. Mourinho aveva chiesto il connazionale Rui Patricio, ma la richiesta del Wolver, 12 milioni, ha spaventato la Roma che è tornata su un suo vecchio pallino: si tratta di Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, tra i migliori interpreti del ruolo sulla scena nazionale. L’esborso, 20 milioni, è ben più oneroso, ma per età e potenziale il gioco vale la candela. Contatti con l’Atalanta ce ne sono stati e proseguiranno in futuro. Presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

