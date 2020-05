Calciomercato Roma: ecco Akpoguma per la difesa

Il centrale dell’Hoffenheim potrebbe essere il nuovo innesto. La società tedesca lo valuta tra i 6-7 milioni

Mentre il tempo scorre inesorabile, ed una decisione circa la ripresa o meno del campionato ancora deve essere presa, le squadre guardano al (dubbioso) futuro. La Roma, ad esempio, oltre a cercare di frenare le perdite (aumentate di 60 milioni, Pallotta e soci ora ne verseranno 50, ma l’unica soluzione per risanare il tutto è la cessione) inizia a programmare il mercato. Un mercato che vedrà molteplici uscite, soprattutto nel pacchetto arretrato, scrive “Il Messaggero“.

SULLA DIFENSIVA – Ad ora, a formarlo sono Smalling, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Mancini e Ibanez. Eccezion fatta per gli ultimi due – forse tre, ma difficilmente il turco avrà spazio nell’undici della prossima stagione -, gli altri sono destinati a partire. Qualcuno (Fazio e Juan Jesus) non rientra nei piani societari, mentre qualcun altro (Smalling) vi rientra e come, ma non rientra nelle possibilità.

Petrachi, dunque, dovrà portare un altro difensore, magari un simil-Smalling. Ecco allora che Kevin Akpoguma potrebbe essere la risposta. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano romano, infatti, il d.s. giallorosso starebbe monitorando molto attentamente il tedesco (di origini nigeriane) dell’Hoffenheim. La valutazione si aggira sui 6-7 milioni.

PROMESSA – Per chi ha una memoria di ferro, Akpoguma non rappresenta un nome nuovo. Fino a poche, pochissime stagioni fa era infatti considerato uno dei giovani più promettenti. Ora, però, complice qualche stagione sottotono, è considerato una promessa non mantenuta.

Che possa affermarsi a Roma? Non ci resta che attendere gli sviluppi.

