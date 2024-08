Calciomercato Roma: Dybala ha accettato l’offerta araba dell’Al-Qadsiah, la cessione dell’argentino è sempre più vicina.

Calciomercato Roma, Dybala va in Arabia: cifre e dettagli.

È arrivata la notizia che tutti i tifosi della Roma speravano di non dover mai sentire, Paulo Dybala ha accettato l’offerta faraonica di 75 milioni di euro in tre anni dell’Al Qadsiah ed è pronto a trasferirsi in medio oriente. La palla adesso passa alla Roma che, invece, riceverebbe dall’operazione soltanto 3 milioni di euro rispetto ai 15 richiesti, ma nel contempo i giallorossi potrebbero liberarsi del pesante ingaggio dell’argentino attualmente a bilancio.

La sensazione è che i giallorossi potrebbero comunque accettare l’offerta araba, memori del fatto che l’argentino è arrivato due stagioni fa a parametro 0 e quindi mettere comunque a segno una degna plusvalenza, oltre a risolvere il problema ingaggio. Dybala, dunque, si appresta a lasciare la capitale dopo soltanto 2 stagioni nell’arco delle quali quest’ultimo ha collezionato 77 presenze e totalizzato la bellezza di 34 gol e 18 assist.

La contromossa da parte della dirigenza capitolina per trovare un degno sostituto dell’argentino, però, sarebbe già pronta, con il Ds Ghisolfi che avrebbe messo nel mirino un esubero del Napoli, ovvero Cyril Ngonge. L’attaccante belga è del tutto fuori dal progetto tecnico del Napoli dopo la bocciatura emessa dallo stesso tecnico azzurro, Antonio Conte, e secondo le ultime indiscrezioni l’interesse delle Roma sarebbe più che concreto. Il profilo di Ngonge sarebbe, inoltre, molto apprezzato anche dallo stesso Daniele De Rossi viste le caratteristiche duttili del giocatore che potrebbe essere impiegato in tutti i ruoli offensivi nel tridente giallorosso.

