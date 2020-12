Calciomercato Roma, Diawara in vendita con saldo: possibile idea per il Milan?

Il guineano è ai margini del progetto giallorosso e, probabilmente, vivrà questo mercato di gennaio con le valigie in mano. Il Milan ci pensa.

Un destino, quella di Diawara alla Roma, che sembra già essere segnato. Nonostante sia stato uno dei giocatori più interessanti e più utili alla causa di Fonseca, durante la scorsa stagione, quest’anno il Guineano ha mostrato di non riuscire a dare continuità ad una carriera fin troppo altalenante.

L’anno del centrocampista attualmente in forze alla Roma era iniziato come peggio non poteva essendo coinvolto, per colpe non sue, nello sfortunato incidente sulla sua data di nascita scritta in maniera sbagliata nella lista dei giocatori che stavano scendendo in campo contro l’Hellas.

Episodio sfortunato che ha coinvolto da non protagonista il guineano, ma che, a suo modo, era preludio di una difficile stagione per il mediano.

Diawara ha giocato partite sottotono e attualmente Fonseca preferisce affidarsi a Villar piuttosto che schierarlo.

Ecco perchè il mercato di Gennaio potrebbe avere come protagonista anche Diawara che già qualche settimana fa, venne contattato dal West Ham per una rapida richiesta di informazioni. Il mediano può far gola a tanti data la sua capacità di fare entrambe le fasi e una carriera ancora tutta da giocare, in attesa dell’esplosione.

In Italia è il Milan la squadra che si sta avvicinando di più al calciatore. I rossoneri vorrebbero un vice Kessiè e, contemporaneamente, si sentono in grado di poter scommettere sul guineano e rilanciare la sua carriera.

La Roma non farà sconti sul prezzo di un giocatore ottenuto sborsando una cifra vicina ai 21 milioni di euro.

