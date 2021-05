Calciomercato Roma: Mourinho vuole Damsgaard

José Mourinho, nuovo tecnico della Roma, ha già la sua lista di desideri. Il primo nome sarebbe quello di Mikkel Damsgaard della Sampdoria. Il danese è un giocatore da tenere d’occhio e lo Special One lo vorrebbe nella sua nuova avventura nella capitale. Sul di lui ci sono anche altre big della Serie A.

L’arrivo di José Mourinho alla Roma ha reso meno amara l’eliminazione in Europa League contro il Manchester United. L’ambiente giallorosso, dopo l’ufficialità del tecnico, sembra essersi ricaricato di nuovo. A traghettare i capitolini in queste ultime giornate di campionato sarà ancora Paulo Fonseca che sente molto la responsabilità del suo connazionale. La Roma deve guardarsi alle spalle perché il Sassuolo si avvicina sempre di più.

La qualificazione in Europa League sembra molto complessa. Tanti sono i punti di distacco ,ben 9, dalla Lazio che ha ancora una partita da recuperare. La Conference League sembra essere l’unico obbiettivo appetibile per la Roma. Una cosa però sarà certa: con l’arrivo di Mourinho ci sarà una vera e propria rivoluzione con l’arrivo di nuovi giocatori.

Roma, per Damsgaard occhio a Juve ed Inter

Mikkel Damsgaard è una richiesta esplicita del tecnico portoghese. Il centrocampista della Sampdoria ha sempre fatto bene in campionato. In Danimarca, il giocatore è paragonato a Micheal Laudrup e potrebbe avere ottimi margini di crescita. L’ex Nordsjælland è arrivato a Genova l’anno scorso ed ha dimostrato tutta la sua abilità nella squadra di Claudio Ranieri.

La Roma, però, non è l’unica ad essersi accorta delle doti del giocatore scandinavo. Anche Inter e Juventus avrebbero puntato gli occhi su di lui oltre che alcuni club della Premier League. Massimo Ferrero non intende fare sconti e per lasciar via il proprio giocatore chiede una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Prima, però, bisognerà sfoltire la rosa per poter acquistare.

Un sacrificio che, però, la dirigenza giallorossa vorrà fare volentieri. L’intento dei Friedkin è quello di accontentare ad ogni costo Mourinho. Damsgaard è un giocatore che piace e che il tecnico voleva già ai tempi del Tottenham. Tutto si deciderà nel calciomercato estivo.

