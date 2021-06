Calciomercato Roma: clamorosa ipotesi scambio Spinazzola-Mayoral col Real Madrid

Il Real Madrid vuole Spinazzola. Secondo il quotidiano AS, i blancos avrebbero incontrato emissari della società giallorossa nel Sud della Francia, per parlare di un eventuale scambio.

Il Real Madrid punta Leonardo Spinazzola. Il laterale mancino della Roma sta disputando un ottimo Europeo e, dopo l’esperienza per certi versi deludente alla Juventus, pare che un nuovo top club si sia messo sulle sue tracce. Le “Merengues” hanno bisogno di rinforzare la fascia sinistra, dove il solo Carvajal non basta più.

Per questo si è deciso di virare su Spinazzola, che presenta il vantaggio di poter essere adattato su entrambe le corsie. Il classe ’93 è maturato molto in queste ultime tre stagioni tra Juventus e Roma, e sta dimostrando in maglia azzurra di essere tra i migliori interpreti del suo ruolo nel panorama calcistico.

Le strade di Madrid e Roma si incrociano sull’asse Borja Mayoral, il giovane attaccante in prestito ai giallorossi che quest’anno ha segnato ben 17 gol tra campionato ed Europa League. Motivo per cui la Roma si è convinta a tenerlo, anche vista la partenza molto probabile di Edin Dzeko. Conscio di avere la carta Mayoral da giocare, il Real Madrid avrebbe proposto uno scambio alla pari alla Roma.

A scriverlo è il quotidiano AS, che mette i due giocatori sullo stesso piatto della bilancia. Spinazzola risponderebbe ad esigenze tecniche e numeriche del Real di Ancelotti, mentre Mayoral sarebbe il goleador destinato a non far rimpiangere Dzeko. Costo complessivo dell’operazione: 20 milioni, tanto sono stati valutati i due atleti. Resta da capire se la trattativa conoscerà un suo sviluppo o se si tratta di una semplice suggestione di mercato destinata a dissolversi.

