Calciomercato Roma: cifre e dettagli operazione Dobvyk

La Roma ha trovato il suo centravanti. Ancora non c’è niente di ufficiale, ma l’arrivo nella capitale dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk è molto vicino. Secondo il Corriere dello Sport l’incontro tra i procuratori del giocatore e la dirigenza giallorossa è stato molto costruttivo, tanto da poter affermare che a breve la trattativa si possa concludere positivamente.

Dovbyk nell’ultima stagione con la maglia del Girona si è laureato capocannoniere con 24 gol, tanto da trascinare il club ad una storica qualificazione in Champions League. Un esplosione che inevitabilmente ha innalzato il suo valore di mercato. Acquistato dal Dnipro-1 per una cifra intorno ai 8 milioni di euro, in questo momento vale 40 milioni di euro.

La Roma non vorrebbe pagare tale somma, che poi sarebbe la clausola rescissoria cautelativa inserita dal Girona. Per arrivare a Dovbyk, in virtù delle volontà del giocatore che avrebbe espresso il desiderio di giocare alla corte di Daniele De Rossi, il club giallorosso si sarebbe spinto intorno ai 32 milioni con eventuali bonus.

Se per Dovbyk alleggia ottimismo, in casa Roma è stato ufficializzato un nuovo colpo di calciomercato. Dal Djurganden, club svedese, è arrivato il giovane terzino sinistro Samuel Dahl che andrà ad indossare la maglia numero 26. Un operazione da circa 4 milioni di euro più bonus, a cui si aggiungerà il 10% sull’eventuale futura rivendita.

