Calciomercato Roma: cifre e dettagli colpo Dovbyk

La Roma mette a segno un colpo dopo l’alto e, a distanza di soltanto pochi giorni dall’ufficializzazione di Matias Soulè, i giallorossi confermano anche l’arrivo di un nuovo attaccante, Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino classe 1997 e di piede sinistro è stato fortemente voluto dal tecnico romanista Daniele De Rossi proprio per le sue caratteristiche. Giocatore dalla grande qualità nella realizzazione sotto porta come attestano i 25 gol e i 10 assist messi a segno in 41 partite la scorsa stagione, ma anche in grado di fare da centro boa in mezzo al capo per rifinire palle utili ai compagni.

La fumata bianca è arrivata dopo che la Roma si è impegnata a versare nelle casse del Girona ben 30,5 milioni di euro, più 5,5 milioni legati ad eventuali bonus. Il club spagnolo, inoltre, potrà far leva anche su di una percentuale del 10% legata alla futura rivendita dell’attaccante. Il giocatore, invece, firmerà un contratto di 5 anni fino al prossimo giungo 2029 con uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Le operazioni di Soulè e di Dovbyk hanno portato la Roma a fare degli esborsi economici non semplici, considerati anche i mancati introiti legati alla partecipazione in Champions League. Ma l’obiettivo dei Friedkin e di tutta la dirigenza giallorossa resta quello di riportare la Roma tra i primi quattro posti in questa nuova stagione di Serie A. D’ora in avanti si presuppone che il mercato della Roma subisca un evidente rallentamento, ma ciò non toglie che quest’ultima non possa fiutare altri affari di mercato, magari a ridosso della chiusura di quest’ultimo, nel tentativo di regalare al proprio tecnico qualche altro tassello.

