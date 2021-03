Calciomercato Roma: Cholo Simeone vuole Villar all’Atletico Madrid

Il mister dell’Atletico pensa al giocatore giallorosso per sostituire il possibile partente Saul. La Roma non vuole cederlo facilmente, ma le richieste diventano tante.

Ha stregato davvero tutti, Gonzalo Villar, durante questa stagione che, per tante ragioni, avrebbe già potuto vedere lo spagnolo lontano da Roma se non fosse stato per la categorica imposizione di Paulo Fonseca.

L’idea era, infatti, quella di far fare esperienza al giovane talento nato a Murcia che nei mesi precedenti all’attuale stagione, non aveva convinto la dirigenza.

Fonseca disse di dar tempo al giocatore e di volerlo nella rosa principale della squadra capitolina e dopo quasi un anno giocato a ritmi incredibili, la scommessa dell’allenatore portoghese è stata ampiamente vinta.

Villar è passato da essere talento inespresso a “O Mago” di Roma in pochi mesi ed ora sono tante le squadre che vogliono accaparrarselo.

Lo spagnolo, che sta incantando anche nell’Under 21, è dotato di una tecnica eccelsa ma anche di grande corsa e muscoli. Dopo l’interessamento del Barcellona, anche l’Atletico Madrid si candida nella corsa per accaparrarsi il centrocampista giallorosso.

Simeone ha intenzione di inserirlo, già dal prossimo anno, nella rosa dei colchoneros per arricchirne la qualità e per continuare ad avere un’ossatura spagnola a centrocampo.

L’incertezza sulla permanenza di Saul Niguez, che ha già ricevuto varie offerte importanti, tra cui una del Bayern Monaco, spingeranno la dirigenza della squadra di Madrid ad imbastire una trattativa con la Roma per il 23enne spagnolo.

I giallorossi, però, non svenderanno il suo talento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS