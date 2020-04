Calciomercato Roma: chiesto Junior Firpo al Barcellona

Il terzino sinistro 23enne potrebbe essere il vice Kolarov

La lista dei desideri della Roma si arricchisce di un altro nome, quello di Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società giallorossa vorrebbe realizzare l’operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il prezzo del cartellino è di circa 25 milioni, cifra che difficilmente potrebbe essere sborsata in questo periodo.

In questa stagione, Firpo ha collezionato 12 presenze e un gol in campionato, tre gettoni in Champions (da titolare) oltre alle due gare di Coppa del Re.

CASTING APERTO – La casella dell’esterno è una di quelle che più necessita un intervento. Kolarov, infatti, a 34 anni di sicuro non potrà reggere tutte le partite. Il direttore sportivo Petrachi, così, è già da tempo all’opera. Se l’arrivo del dominicano naturalizzato spagnolo non dovesse concretizzarsi, l’attenzione della società giallorossa potrebbe virare su Biraghi o su Faraoni, entrambi già accostati alla Roma nei mesi passati.

GRAZIE ED ARRIVEDERCI – L’ingaggio di un nuovo esterno basso comporterebbe giocoforza l’uscita di alcuni giocatori. I principali inidiziati a lasciare sono, al momento, Florenzi e, distaccatamente, Bruno Peres. L’ex capitano giallorosso, attualmente in prestito al Valencia, non sarà riscattato. Il brasiliano, invece, nonostante le buone prestazioni sfoderate dal ritorno in Patria, ragioni per cui si è parlato anche di un rinnovo, potrebbe comunque lasciare la Capitale, forse anche per una sola stagione. In dubbio anche Spinazzola, la cui però duttilità è comunque apprezzata. Per Santon, invece, anche lui apprezzato per essere versatile, oltre che per la professionalità, potrebbe scattare il rinnovo.

