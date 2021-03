Calciomercato Roma: Bruno Peres verso il Betis

Il terzino brasiliano avrebbe tenuto dei contatti con la società spagnola nei giorni scorsi. Ormai in scadenza di contratto, l’ex Toro andrà via a parametro zero.

Non c’è più spazio per Bruno Peres nella rosa della Roma: il brasiliano, che Fonseca ha provato a reintegrare in tutti i modi richiamandolo dal prestito al Racife la passata stagione, non ha convinto, racimolando per lo più degli spezzoni di gara, con poche apparizioni da titolare.

A ciò si aggiungono alcuni atteggiamenti fuori dalle righe che lo hanno visto recentemente protagonista: tre settimane fa, in occasione del suo compleanno, Peres ha organizzato una festa in riva al mare di Ostia senza rispettare le misure di prevenzione anti-Covid. Gli invitati sono stati infatti immorta mentre non indossavano gli appositi dispositivi di protezione (mascherine). Così, mentre la Roma cerca di qualificarsi alla prossima Champions League, Bruno Peres sembra allontanarsi sempre più dalla realtà della squadra, tanto che Tiago Pinto, DS giallorosso, ha fatto già sapere al suo entourage di non essere intenzionato a rinnovarne il contratto.

Bruno Peres

Bruno Peres nel mirino del Real Betis

Da qui l’esigenza di guardarsi intorno, per non rimanere svincolato a partire dal prossimo primo luglio. Le ultime voci di mercato vorrebbero il Real Betis come squadra maggiormente interessata. Il club biancoverde di Siviglia avrebbe già avviato i primi contatti con il calciatore, anche se non si conoscono ancora i dettagli economici di un’eventuale offerta. Ciò che si sa per certo, però, è che Bruno Peres non giocherà il prossimo anno nella Roma. Il suo futuro dipende da lui, deve solo fare la scelta giusta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS