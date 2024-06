Calciomercato Roma: Bodart vice Svilar

Data la grande affidabilità di Svilar, divenuto titolare nel corso dell’ultima stagione, la Roma ripartirà da lui e per completare il parco portieri ha deciso di affiancargli un valido vice quale Arnaud Bodart.

Belga come Svilar (anche se quest’ultimo ha scelto di rappresentare la Serbia, Paese d’origine del padre), il classe 1998 Bodart è cresciuto nello Standard Liegi e dal 2019 ne è titolare. Per lui anche un gol su azione da calcio piazzato nel 2020.

Arriverà a Roma in cambio di 4.5 milioni e percepirà una cifra non troppo lontana agli 800.000 garantitigli dalla sua attuale squadra.

Arnaud è nipote d’arte: lo zio Gilbert fu una bandiera dello Standard Liegi avendovi militato per ben diciassette anni e anche lui segnò qualche gol. Quasi a fine carriera giocò anche in Serie B, titolare a Brescia per due anni e riserva a Ravenna per uno, e chiuse in patria nel 2002.

Zio e nipote non hanno avuto fortuna con la Nazionale. Gilbert, che ha giocato solo qualche amichevole, fu chiuso da mostri sacri come Pfaff e Preud’Homme e nel giro c’erano anche De Wilde e Verlinden, mentre Arnaud non ha mai collezionato nemmeno una presenza e al suo attivo ha solo una convocazione. Non è nemmeno nel giro.

