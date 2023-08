Calciomercato Roma: arriva Azmoun

Calciomercato Roma: trattativa in chiusura con Bayer Leverkusen per Azmoun, operazione da 8 milioni di euro complessivi

Azmoun diventerà un nuovo giocatore della Roma Fonte Immagine – Profilo Twitter del calciatore

La Roma ha finalmente trovato l’attaccante da regalare a Josè Mourinho per completare il proprio reparto offensivo. I gallorossi, infatti, dopo la chiusura definitiva dell’Atalanta per Duvan Zapata avrebbero deciso di affondare il colpo con il Bayer Leverkusen per l’attaccante iraniano Azmoun. L’attaccante era stato proposto nelle scorse ore anche al Milan, che però non è andato oltre un timido sondaggio per il calciatore.

Questo ha permesso ai giallorossi di entrare prepotentemente nella trattativa con il club tedesco per la punta iraniana. L’intesa tra i due club sembrerebbe essere molto vicina, anche se non è ancora chiara la formula con cui l’iraniano possa approdare nella capitale. Si parla di un prestito di obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oppure di un prestito con diritto di riscatto fissato a cifre superiori.

L’Iraniano non è solo un bomber di razza, ma anche un vero e proprio jolly d’attacco capace di adattarsi perfettamente a più stili di gioco, con la maglia della nazionale ha totalizzato ben 45 reti in 71 partite. Oltre ad essere molto imponente, fisicamente 186 centimetri per 80 chili, è un profilo che potrà essere impiegato da Mou sia in coppia con Dybala, sia come riserva di lusso del gallo Belotti, anche se non è da escludere che l’iraniano nel lungo periodo possa scalzare del tutto Belotti nelle gerarchie del tecnico portoghese.

E Lukaku?

Si era parlato nelle ultime ore anche di un forte inserimento della Roma su Romelu Lukaku, che attualmente è del tutto fuori dal progetto dei Blues e non ha ancora trovato una sistemazione che gli aggraderebbe dopo le trattative sfumate con Juventus e Inter.

La Roma, nonostante l’acquisto di Azmoun, non sembra essersi chiamata fuori per l’attaccante belga e avrebbe ancora intenzione di monitorare la situazione del belga fino agli ultimi giorni di mercato, in modo da poter fare poi leva sulla volontà condivisa da Lukaku e il Chelsea di volersi separare e ottenere formule più consone per tentare l’affondo decisivo sul calciatore.