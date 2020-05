Calciomercato Roma, affari con l’Atalanta: in ballo Under, Castagne, Ilicic e Caldara

Il turco potrebbe essere sacrificato, possibile scambio con lo sloveno. Il belga e il terzino potrebbero rientrare nell’affare

Sacrificio turco. Quello che molto probabilmente sarà costretta a fare la Roma. Dopo la perdita di 86 milioni illustrata nella semestrale, per fine giugno le perdite giallorosse potrebbero salire fino a 100 milioni. Per provare a tamponare l’emorragia economica, James Pallotta (che rimane in attesa di capire l’intenzioni di Dan Friedkin), farà un’iniezione di 20 milioni. La cifra però non basterà. Dunque, addii (forse anche di lusso) a fine stagione saranno più che necessari.

NUOVA PISTA – Uno dai giocatori da cui la società giallorossa può trarre maggior ninfa economia è Cengiz Under. Dal turco, elogiato da Totti nei giorni scorsi (“Mi ricorda Recoba“), la Roma si aspetta di ricavare una cifra vicina intorno ai 35 milioni. Intorno all’esterno classe ’97 ci sono da tempo sirene inglesi (Everton, Arsenal e Tottenham), turche (Galatasaray) ma anche italiane. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, infatti, l’Atalanta sarebbe interessata a regalare a Gasperini il folletto turco. Con la Dea i rapporti di mercato sono ottimi. Basti pensare agli affari che hanno portato Cristante, Mancini e Ibanez sotto il Colosseo e all’arrivo di Toloi all’ombra della Cappella Colleonu.

OFFERTA – Il club bergamasco, però, non propone l’intera cifra. 15 milioni più una contropartita tecnica, questa l’offerta del club di Percassi. Contropartita tecnica che potrebbe avere il nome di Josep Ilicic. L’esterno sloveno è stato cercato a più riprese dalla Roma, sin da quando sulla panchina giallorossa sedeva Eusebio Di Francesco. Nell’affare, inoltre, potrebbero rientrare anche Timothy Castagne e Mattia Caldara. Anche questi ultimi due erano finiti sotto la lente di osservazione romanista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS