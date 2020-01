Calciomercato Roma, addio Florenzi: va al Valencia

Il capitano giallorosso pronto a trasferirsi nella Liga.

Dal giallorosso capitolino al giallorosso ( più o meno) iberico. Alessandro Florenzi è pronto a dire addio alla Roma per accasarsi in Spagna, al Valencia.

Il capitano giallorosso, infatti, sembrerebbe ad un passo dal club spagnolo.

ADDIO SI, MA TEMPORANEO- Già a dicembre sono iniziate a circolare le voci su un possibile trasferimento di Florenzi in Spagna. Voci che hanno continuato a ronzare nella giornata di ieri per poi trasformarsi in una vera e propria trattativa.

Trattativa che ieri ha avuto le accelerate definitive con l’arrivo a Trigoria di Alessandro Lucci, agente del giocatore, per discutere sulla modalità di trasferimento. Il nodo principale era infatti proprio questo. Da una parte la Roma che voleva una cessione a titolo definitivo (o meglio, prestito con obbligo di riscatto), dall’altra il Valencia che invece desiderava si un prestito ma con il diritto di riscatto.

Alla fine, dopo un lungo braccio di ferro tra le due società che è durato fino a questa mattina, si è arrivati ad un punto di incontro: prestito secco fino a giugno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’arrivo di Florenzi in Spagna è previsto già per questa sera.

I MOTIVI- L’addio, anzi, l’arrivederci, di Florenzi alla Roma è in un certo senso un qualcosa di costretto.

È infatti noto come Fonseca non veda il numero ventiquattro giallorosso né come una prima scelta nel ruolo di terzino e né tanto meno come la prima opzione per la posizione di esterno d’attacco.

A ciò bisogna poi aggiungere le prestazioni non propriamente rosee del giocatore. Con le attenuanti del caso, ci mancherebbe.

La goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso potrebbe essere un’altra. L’esclusione dall’undici titolare nel derby non sarebbe infatti andata giù più di tanto a Florenzi.

Percepito che l’aria non è delle migliori e per non perdere la possibilità di giocare l’Europeo, Florenzi ha optato per il trasferimento.

