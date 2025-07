Calciomercato Roma: accordo per Ferguson col Brighton tutti i dettagli

Giornata molto positiva per il calciomercato della Roma che trova l’accordo con il Brighton per portare Ferguson in giallorosso dopo aver preso anche El Aynaoui dal Lens sempre nella giornata odierna.

Evan Ferguson è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma, è stato infatti raggiunto l’accordo con il Brighton per un prestito con diritto di riscatto.

Sono giorni di grande fermento e attività per Frederic Massara e i colpi di mercato in entrata alla Roma.

Dopo aver chiuso l’accordo per El Aynaoui dal Lens sono in arrivo nuovi colpi tra cui l’attaccante irlandese Evan Ferguson.

La Roma è a un passo dal chiudere uno dei colpi più rilevanti del proprio mercato estivo ossia rinforzare l’attacco e trovare una punta di peso da affiancare a Dovbyk.

Dopo giorni di contatti intensi Evan Ferguson è pronto a vestire la maglia giallorossa dopo che nella giornata di oggi è stato raggiunto un accordo con gli inglesi del Brighton per un’operazione in prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Ora per la firma manca solo l’intesa definitiva con il calciatore per quanto riguarda i termini contrattuali e il suo ingaggio ma la trattativa si trova in fase molto avanzata e la fumata bianca appare sempre più vicina.

L’attaccante irlandese rappresenterebbe un investimento importante per il futuro del club, che punta su di lui per rafforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025-26.

Restano aperte le trattative anche sugli altri fronti. Si continua a trattare con il Palmeiras per Rios e per la difesa Wesley del Flamengo rimane al centro delle attenzioni e degli sforzi della dirigenza giallorossa. Per la difesa piace anche Daniele Ghilardi classe 2003 del Verona.

Ferguson alla Roma contratto, cifre e dettagli:

La Roma è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo in attacco: è tutto fatto per l’arrivo in prestito di Evan Ferguson, giovane punta irlandese classe 2004, che rappresenta un’interessante scommessa per il futuro. L’intesa con il Brighton è stata raggiunta nella giornata odierna e Ferguson dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto con i giallorossi che si faranno carico dell’ingaggio del giocatore pari a circa 1,8 milioni di euro netti.

Nonostante un periodo difficile, condizionato da un serio infortunio al legamento crociato, Ferguson resta un talento molto apprezzato. Solo due anni fa il suo valore era stimato intorno ai 55 milioni di euro, e il Brighton arrivò persino a rifiutare un’offerta da 100 milioni del Chelsea. Numeri che testimoniano la fiducia nel potenziale del giovane centravanti.

Il trasferimento alla Roma rappresenta una grande occasione di rilancio per Ferguson, che sarà gestito da Gasperini come vice Dovbyk, con l’obiettivo di integrarlo progressivamente in un sistema di gioco che esalti le sue qualità fisiche e tattiche. Roberto De Zerbi, che lo ha allenato in Premier League, lo ha definito un attaccante “alla Vieri”, capace di lavorare anche in fase di pressione difensiva.

Ferguson ha chiesto un paio di giorni per riflettere, ma l’ottimismo attorno all’operazione è crescente e la fumata bianca sembra imminente.

Con questa mossa, la Roma rafforza l’attacco con un giocatore dal grande potenziale, contenendo i costi e lasciandosi aperta la possibilità di una valorizzazione tecnica ed economica nel corso della stagione.

Chi è Evan Ferguson: caratteristiche tecniche, età e carriera

Evan Ferguson è un attaccante di nazionalità irlandese nato il 19 ottobre 2004 a Bettystown e quindi ha 20 anni compiuti e da 18 anni compiuti gioca nella nazionale irlandese dove vanta 22 presenze e 5 gol all’attivo.

Ferguson è una prima punta alla Vieri, alto 188 centimetri ed il suo piede preferito è il destro.

Ferguson è cresciuto in Irlanda tra St. Kevin’s Boys e Bohemians e nel 2021 è arrivato al Brighton dopo aver rifiutato la corte di Chelsea e Liverpool.

Nel Brighton in 3 anni e mezzo ha giocato 73 match segnando 17 gol.

Un anno fa l’irlandese ha avuto un brutto infortunio con la rottura del legamento crociato che lo ha bloccato nel periodo di maggiore ascesa della sua carriera.

A gennaio scorso è andato in prestito al West Ham dove ha giocato 8 partite senza segnare.