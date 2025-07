Calciomercato Roma: preso El Aynaoui, accordo raggiunto col Lens

La Roma chiude il primo colpo di calciomercato estivo: è stato raggiunto l’accordo con il Lens per Neil El Aynaoui centrocampista marocchino di 24 anni che arriva per 23 milioni più due di bonus.

I giallorossi dopo diversi giorni di trattative infuocate hanno raggiunto l’accordo totale con il Lens per l’acquisto del centrocampista Neil El Aynaoui, talento marocchino classe 2000. L’operazione si è chiusa per una cifra complessiva di 25 milioni di euro inclusi i bonus.

Con il trasferimento del talento franco-marocchino El Aynaoui alla Roma non è esclusa la possibilità di un altro rinforzo a centrocampo: i giallorossi infatti continuano a trattare con il Palmeiras per Richard Rios nonostante la complessità delle negoziazioni con il club brasiliano.

Per El Aynaoui alla Roma c’è stata un’accelerazione decisiva nelle ultime ore e l’intesa con il Lens è stata raggiunta poco dopo l’ora di pranzo.

Il giocatore aveva già detto sì ai giallorossi da circa una settimana accettando un contratto quinquennale. A rallentare l’operazione era stato il muro del Lens, poi crollato sotto la spinta di El Aynaoui desideroso di approdare in Serie A e dell’ultima proposta formulata dal direttore sportivo Massara.

Centrocampista duttile e moderno, El Aynaoui è stato spesso paragonato a Mario Pasalic per capacità di inserimento e intelligenza tattica. L’arrivo nella Capitale è previsto per il weekend, quando sosterrà le visite mediche e si metterà immediatamente a disposizione di GianPiero Gasperini, pronto ad accoglierlo nel gruppo per l’inizio della nuova stagione.

Un rinforzo importante per la mediana giallorossa, che si arricchisce di qualità, dinamismo e prospettiva.

Strategia Roma: blindare El Aynaoui per non restare a mani vuote

Il club capitolino ha deciso di accelerare per El Aynaoui per evitare di perdere entrambi gli obiettivi. Le trattative con il Palmeiras per Rios restano infatti complicate, e la dirigenza romanista ha preferito chiudere subito l’affare con il Lens, mettendosi al sicuro su almeno uno dei due rinforzi richiesti dal nuovo tecnico Gianpiero Gasperini.

I numeri di El Aynaoui: stagione da protagonista in Ligue 1

Amin El Aynaoui, nato a Nancy nel 2001 e in possesso della doppia cittadinanza francese e marocchina. Figlio del celebre ex tennista Younes El Aynaoui, capace di raggiungere il 14° posto nel ranking ATP, Amin ha deciso di costruire la sua carriera nel calcio e ora si prepara a indossare la maglia giallorossa.

Neil El Aynaoui arriva a Roma dopo una stagione brillante in Ligue 1 con il Lens. Il centrocampista marocchino ha collezionato 25 presenze nel campionato francese 2024-2025, segnando 8 gol e fornendo 1 assist. Un rendimento sorprendente per un giocatore alla sua seconda stagione nella massima serie francese, dopo essere stato acquistato dal Nancy (Ligue 2) nel 2023 per appena 600.000 euro.

Con quasi 50 presenze in Ligue 1 all’attivo, El Aynaoui è considerato uno dei centrocampisti più interessanti del panorama francese. Il Lens realizza così una plusvalenza significativa, che sarà reinvestita sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Un profilo perfetto per il centrocampo della Roma

El Aynaoui è un centrocampista dinamico, tecnico e offensivo, capace di inserirsi e portare gol dalla mediana. Il suo arrivo alla Roma rappresenta un investimento di prospettiva ma anche di rendimento immediato, in linea con il progetto tecnico impostato da Gasperinii. Il giocatore potrà dare nuova linfa al centrocampo giallorosso, affiancando profili come Pellegrini e Cristante, e aumentando le rotazioni in vista dei tanti impegni stagionali.

Secondo fonti vicine al club, l’arrivo di El Aynaoui non esclude l’eventuale acquisto di Rios, altro obiettivo del mercato romanista. Il centrocampista del Palmeiras ha caratteristiche differenti e resta una pista difficile a causa della valutazione da 30 milioni di euro richiesta dal club brasiliano. La Roma potrebbe valutare di portare a casa entrambi, ma per farlo sarà necessaria una cessione o la rinuncia a Wesley.

Nel frattempo, El Aynaoui è già pronto per iniziare la sua nuova avventura nella Capitale. Nonostante qualche critica ricevuta sui social nelle ultime ore (che lo ha portato a disattivare i commenti), il giovane centrocampista è determinato a lasciare il segno con la maglia giallorossa della Roma.