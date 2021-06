Calciomercato Roma, accordo con Belotti: intesa vicina anche col Torino

Il capitano del Torino Andrea Belotti potrebbe essere il primo regalo per Josè Mourinho. La Roma prova a stringere, forte del contratto in scadenza nel 2022.

Il “Gallo” Andrea Belotti si avvicina alla Roma. L’attaccante, capitano del Torino, ha il contratto in scadenza nel 2022 e, secondo le fonti del Corriere dello Sport, i capitolini l’avrebbero messo nel mirino per riempire la falla che verrà lasciata in attacco da Edin Dzeko.

La richiesta dei granata si aggira intorno ai 30 milioni, mentre la Roma ne avrebbe offerti 20, forte della possibilità di prelevare il giocatore a parametro zero fra sei mesi. Belotti, attualmente in ritiro con la Nazionale per preparare i prossimi Europei, ha vissuto un paio di stagioni travagliate più per il rendimento della squadra che a livello personale.

Se il “Toro” non è andato oltre l’obiettivo salvezza, infatti, Belotti ha continuato a segnare con regolarità: 35 gol in due anni bastano ad attirargli le attenzioni di una “big” come la Roma, pronta ad offrirgli un grande palcoscenico nel pieno della sua maturità calcistica.

Belotti compirà 28 anni a dicembre. La sua parabola è molto simile a quella di un altro nazionale, Domenico Berardi. Entrambi talenti purissimi, hanno preferito legare il proprio nome a una squadra di media classifica piuttosto che tentare il salto in una grande realtà. Belotti, consapevole delle sue qualità, sente che quel momento è finalmente giunto. La Roma gli apre uno scenario allettante: giocare in Europa (League) ed essere allenato da uno dei tecnici più preparati e vincenti al mondo: Josè Mourinho.

Potrebbe essere proprio Belotti la ciliegina sulla torta che Tiago Pinto sta preparando per il suo connazionale. La Roma offre al “Gallo” tre milioni di ingaggio netti, uno in più di quanto percepisca a Torino, e punta sulla sua voglia di accettare nuove sfide e nuovi stimoli. Di mezzo c’è la volontà del Torino, che comunque pare rassegnato a perdere il suo capitano. Si chiude a metà strada, forse: 25 milioni, per soddisfare le esigenze di tutti.

