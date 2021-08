Calciomercato Roma, è fatta: preso Abraham dal Chelsea!

Buona notizia per la Roma: Tammy Abraham ha detto sì all’offerta giallorossa. L’attaccante del Chelsea sarà un nuovo giocatore a disposizione di José Mourinho. Sarà lui il nuovo attaccante per il dopo Edin Dzeko. Tutto fatto con il Chelsea che deve monetizzare dopo l’acquisto importante di Romelu Lukaku. A favorire la trattativa è stato proprio il tecnico portoghese.

Nuovo attaccante per la Roma: Tammy Abraham è vicinissimo all’arrivo nella capitale. L’attaccante inglese del Chelsea è contento della sua nuova avventura in Italia ed ha accettato immediatamente la destinazione. In realtà, ad essere stato determinante è stato lo stesso José Mourinho. Lo Special One, con un paio di telefonate, avrebbe convinto Abraham ad abbracciare il progetto Roma, nonostante non potesse garantirgli la Champions League.

Il tecnico, però, non è stato l’unico. Il merito va anche a Tiago Pinto che, senza sostato, ha incontrato l’entourage del club londinese per poter sbloccare la trattiva. Abraham sembrava vicinissimo all’Atalanta ma la Dea si è defilata sempre di più. C’era anche la concorrenza dell’Arsenal ma il Chelsea preferiva cedere il giocatore all’estero piuttosto che ad un’acerrima rivale.

Roma, per Abraham affare da 42 milioni

Per il giocatore la Roma ha sborsato una cifra di 42 milioni di euro in cinque anni. Abraham guadagnerà circa 4,5 più eventuali bonus legati alle presenze e ai gol. Inoltre, ci sarà anche un clausola di riacquisto per il Chelsea, che dovrebbe avere valore dal 2023, con una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Abraham ieri, nella partita d’esordio contro il Crystal Palace vinta per 3-0 dai Blues, è stato per 90 minuti in panchina, segno di un già annunciato addio.

Abraham è atteso verso l’ora di pranzo a Ciampino insieme a Tiago Pinto. Poi arriverà a Trigoria e poi a Villa Stuart per eseguire le visite mediche. Il classe 97 indosserà la numero 9 di Dzeko, una grossa responsabilità dunque. Ma per José Mourinho non ci sono dubbi: è lui l’uomo giusto per l’attacco giallorosso.

