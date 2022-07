Calciomercato Roma: interesse dei giallorossi verso Paulo Dybala in caso di addio di Nicolò Zaniolo. Gianluca Mancini rinnova fino al 2027. Possibile scambio con Afena-Gyan per arrivare a Zaha.

La scorsa annata è stata davvero grandiosa per la Roma. I giallorossi hanno vinto la prima edizione della Conference League. Quest’anno, la squadra di José Mourinho vorrà essere una delle protagoniste del prossimo campionato. L’obbiettivo Champions League resta, però, sempre quello prioritario per la società capitolina.

Intanto, la Roma comincia a muoversi sul mercato, con anche delle buone notizie. Gianluca Mancini, infatti, ha rinnovato fino al 2027. Il difensore italiano resterà nella capitale per altri cinque anni, sigillando una storia d’amore che è iniziata nel 2019. Se da una parte c’è la gioia per un rinnovo, dall’altro c’è attesa per qualche altro giocatore che potrebbe fare le valige. Ancora in dubbio, infatti, la situazione Nicolò Zaniolo.

Una stagione davvero tormentata quella dal giocatore che è stato afflitto da continui infortuni. Poi c’è stato il ritorno in campo dove Zaniolo ha dimostrato tutte le sue qualità. Ad accorgersene è stata proprio la Juventus che segue il giocatore incessantemente. I giallorossi sono inamovibili: il centrocampista non parte per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.

Quella di Zaniolo sarebbe una grossa perdita e ciò porterà la Roma a dover scegliere un degno sostituto. Tiago Pinto vorrebbe fare un bel regalo allo Special One e per questo motivo che nelle ultime ore sembra essere comparso il nome di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, sale l’interesse per Dybala e Zaha

Con l’addio alla Juventus, Dybala è in cerca di una nuova squadra. In Italia lo cercano praticamente tutte le big: Milan, Inter e Napoli, con i partenopei che potrebbero essere in una posizione di leggero vantaggio rispetto alle altre. Mourinho andrebbe pazzo per la Joya e chiederebbe ai Friedkin uno sforzo per accaparrarsi l’argentino.

Resta comunque un ostacolo da superare. Non tanto l’ingaggio, visto che il trequartista è disposto anche ad abbassarselo, ma altre spese come le richieste di commissioni degli agenti che il gruppo Friedkin non è disposto ad offrire al di sopra di una certa soglia. La trattativa per l’ex Palermo, dunque, sembra essere piuttosto travagliata.

La Roma non si perde d’animo e si è messa subito alla ricerca di qualche altra pedina. Piace molto un giocatore della Premier League: Wilfried Zaha del Crystal Palace. L’esterno ivoriano ha un contratto con il club inglese fino al 2023 ma la sua permanenza non è assicurata. Con il club ha totalizzato 429 presenze ed 83 gol.

La Roma lo andrebbe a prendere come vice di Tammy Abraham. La valutazione delle Aquile si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro. Il prezzo sembra essere un po’ alto per la Roma che vorrà far abbassare le pretese. Tiago Pinto, quindi, ha cercato di ovviare alla situazione proponendo una contropartita per arrivare all’ex Cardiff.

Al Crystal Palace piace molto Felix Afena-Gyan , il giovane attaccante classe 2003 che ha esordito questa stagione. Il suo contratto, appena rinnovato, scade nel 2026 ma potrebbe essere il giusto tassello per la trattativa. Il ghanese potrebbe rientrare nello scambio con una buonuscita da parte della Roma per Zaha, che sembra una soluzione molto più plausibile rispetto a quella di Dybala.