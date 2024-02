Calciomercato Premier League Gennaio 2024: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni della sessione di calciomercato Premier League gennaio 2024.

Calciomercato Premier League Gennaio 2024

Il calciomercato invernale chiude i battenti anche in Premier League e, come di consueto, quest’ultima è una delle leghe che più si è resa protagonista nei trasferimenti attuati nella medesima sessione. Tuttavia, sono stati quasi nulli i colpi faraonici a cui ci ha abituato la competizione inglese, con le squadre britanniche che hanno puntato soprattutto su acquisti mirati a puntellare i reparti più deficitari e a sfoltire la rosa cedendo giocatori non più utili ai fini progettuali.

Partendo proprio dal Manchester United, si può intravedere come i Red Devils, proprio come la maggior parte dei club inglesi, in questa sessione si sia focalizzato soprattutto su operazioni in uscita con la dirigenza dei diavoli rossi che hanno assestato cessioni illustri come quelle di Jadon Sancho, Van De Beek e quella del giovane trequartista francese Hannibal per un totale di introiti pari a 48 milioni di euro.

Anche il Manchester City è riuscito a mettere a segno soltanto il colpo in prospettiva del giovane Claudio Echeverri, proveniente dal River Plate per una cifra totale di 15 milioni di euro. In uscita, invece, i Citizens hanno lavorato soprattutto sui prestiti di Kalvin Phillips, Tedic e Steffen.

Molto più animata è stata la sessione di mercato portata avanti dal Nottingham Forrest che, trovandosi in piena lotta salvezza, ha deciso di investire ben 20 milioni di euro per prelevare il giovane Reyna dal Borussia Dortmund e altri 3 milioni di euro per l’attaccante portoghese Ribeiro dello Sporting Lisbona. Da citare anche il mercato del Tottenham, che in questa sessione ha speso oltre i 37 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Dragusin (proveniente dal Genoa) e quelle di Timo Werner prelevato dal Lipsia.

Restano invece del tutto immobili le dirigenze delle altre big come Arsenal, Chelsea e Liverpool che non aggiungono nessun innesto ulteriore alle proprie rose.

Ecco l’elenco completo di tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra della Premier League:

ARSENAL

Acquisti:

nessuno

Cessioni:

Runarsson

ASTON VILLA

Acquisti:

Rogers

Nedeljkovic

Sousa

Cessioni:

Dendonker

Marschall

BOURNEMOUNTH

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Traorè

Brooks

Rothwell

BRENTFORD

Acquisti:

Konak

Vladimarsson

Cessioni:

Harris

Goode

BRIGHTON

Acquisti:

Valentin Branco

Adrian Mazilu

Cessioni:

Ayari

Weir

Sarmiento

BRUNLEY

Acquisti:

Datro Fofana

Cessioni:

Franchi

Twine

Churnilov

Obafemi

CHELSEA

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Maatsen

Darto Fofana

CRYSTAL PALACE

Acquisti:

Munoz

Wharton

Cessioni:

Ebiowei

EVERTON

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Nessuno

FULHAM

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Luke Harris

LIVERPOOL

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Fabio Carvalho

Willims

Calvin Ramsey

Phillips

LUTON

Acquisti:

Daiki Hashioka

Tom Holmes

Cessioni:

Taylor

Pereira

Giles

MANCHESTER CITY

Acquisti:

Claudio Echeverri

Cessioni:

Steffen

Tedic

Kalvin Phillips

Ferraresi

MANCHESTER UNITED

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Van De Beek

Sancho

Hannibal

Carreras

NEWCASTLE

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Manquillo

Heyden

NOTTINGHAM FORREST

Acquisti:

Reyna

Ribeiro

Cessioni:

Orel Mangala

Gustavo Scarpa

Scott Mckenna

Andrey Santos

SHEFFIELD UNITED

Acquisti:

Grbic

Brereton Diaz

Holgate

Cessioni:

Beinè Traorè

Thomas

McAtee

TOTTENHAM

Acquisti:

Dragusin

Werner

Cessioni:

Lloris

Spance

Eric Dier

Tanganga

Perisic

WEST HAM UNITED

Acquisti:

Kalvin Phillips

Cessioni:

Coventry

Kherer

WOLVERHAMPTON

Acquisti:

Noha Lemina

Cessioni:

Fabio Silva

Goncalo Guedes

Jonny Otto

Sasa Kalajdzic