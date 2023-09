Calciomercato Premier League Estate 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre di Premier League nella sessione di calciomercato estiva 2023.

Il calciomercato chiude i battenti anche in Premier League con le principali big inglesi che come di consueto hanno messo a segno colpi di mercato a suon di milioni nel tentativo di puntare al titolo della Premier in questa stagione.

Partendo dall’Arsenal, la dirigenza dei Gunners è partita col botto già nelle prime settimana di calciomercato acquistando Declan Rice dal West Ham United per 90 milioni di euro. Subito dopo sono stati messi a segno le altre trattative in entrata di Kai Havertz, Timber e David Raya per un totale di acquisti pari a 217 milioni di euro.

La vera e propria protagonista del mercato inglese da un po’ di tempo a questa parte è indubbiamente il Chelsea, che già nella sessione dello scorso gennaio aveva speso cifre esorbitati per accontentare le richieste del nuovo tecnico Potter e che anche in questa sessione ha deciso di non risparmiarsi e spendendo un totale di 362 milioni di euro per i nuovi arrivi. Ad approdare alla corte di Pochettino infatti, sono stati Caicedo, Lavia, Nkunku, Palmer, Disasi, Jackson, Colwill, Robert Sanchez, Angelo e Hall. C’è da dire però che parte dell’esorbitante calciomercato estivo del Chelsea è stato anche finalizzato dalla rivoluzione di rosa che i Blues hanno messo in atto cedendo giocatori non più funzionali allo schema di gioco del tecnico argentino come, Pulisic, Loftus-Cheeck, Lukaku, Koulibaly, Mendy, Havertz, Mount, Kovacic e molti altri per un totale di incasso di oltre 250 milioni di euro.

Non resta a guardare nemmeno l’attuale campione in carica di tutto come il Manchester City, che mette a segno pochi colpi in entrata ma tutti estremamente significativo per ogni reparto. In difesa Guardiola ha ottenuto l’arrivo di Gvardiol dal Lipsia per 75 milioni di euro. Mentre a centrocampo l’addio di Gundogan è stato sopperito dall’acquisto di Mateo Kovacic pagato 38 milioni di euro dal Chelsea e come plus al proprio reparto i Citizens hanno assestato nelle ultime ore anche l’arrivo del brasiliano Matheus Nunes. Davanti invece, Guardiola si è aggiudicato le prestazioni di Doku per 28 milioni di euro dal Rennes, per dare maggiore imprevedibilità al proprio attacco.

Cifre esorbitanti indirizzate al mercato anche da parte del Manchester United e del Liveropool con i Red Devils che vanno oltre i 150 milioni di euro per gli arrivi di Hojlund, Mount, Onana e Amrabat. Mentre la dirigenza di Kloop sfiora i 140 milioni con gli arrivi di Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai.

Ecco l’elenco completo di tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra della Premier League:

Arsenal

Acquisti:

Rice

Havertz

Timber

Raya

Soares

Runarsson

Cessioni:

Balogun

Xhaka

Turner

Trusty

P.Marì

Tierney

Maitland-Niles

Aston Villa

Acquisti:

Diaby

P.Torres

Zaniolo

Tielemans

Lenglet

Cessioni:

Archer

Philogene

Nakamba

Davis

Bornemounth

Acquisti:

T.Adams

Traorè

Scott

Kerkez

J.Kluivert

Aarons

I.Radu

Cessioni:

Pearson

Zemura

Stacey

Lerma

S.Dembelè

Saydee

Brentford

Acquisti:

Collins

Schade

Flekken

Maupay

Cessioni:





Bidstrup

Dervisoglu

Canos

Jansson

Valencia

Brighton

Acquisti:

Joao Pedro

Beleba

Verbruggen

Igor

Mazilu

J.Minler

Dahoud

Ansu Fati

Cessioni:

Caicedo

Mac Allister

R.Sanchez

Karbownik

Khadra

Connolly

Undav

H.Roberts

Ayari

Moran

Sima

Burnley

Acquisti:

Amdouni

Trafford

Ramsey

Beyer

Berge

Odobert

O’Shea

Obafemi

Delcroix

Koleosho

Redmond

Vigouroux

Massengo

Tresor

Bruun Larsen

Cessioni:





Thomas

Weghorst

Norris

Barnes

Twine

Costelloe

McNally

Lowton

Chelsea

Acquisti:

Caicedo

Lavia

Nkunku

Palmer

Disadi

N.Jakson

Ugochukwu

R. Sanchez

Deivid Washington

Petrovic

Angelo

Cessioni:

Havertz

Mount

Kovacic

Koulibaly

Pulisic

Mendy

Loftus-Cheeck

Amoadou

Lukaku

Hudson-Odoi

Kepa

Kantè

Aubamayang

Baba

Bakayoko

Ziyech

Fofana

Azpilicueta

Crystal Palace

Acqusiti:

Matheus Fraca

D.Henderson

R.Holding

Lerma

Cessioni:

Milivojevic

Butland

W.Zaha

Guaita

Plange

McArthur

Everton

Acquisti:

Beto

Chermiti

Danjuma

Young

Herrison

Cessioni:

Kean

Iwobi

Cannon

Simms

Nkounkou

T.Davies

Y.Mina

Begovic

Maupay

Holgate

Fulham

Acquisti:

Iwobi

Bassey

Castagne

R.Jimenez

Benda

A.Traorè

Ballo Tourè

Cessioni:

Mitrovic

Duffy

Cavalerio

Kebano

Joe Bryan

Gazzaniga

Sessegnon

Stansfield

Mbabu

Kongolo

Liverpool

Acquisti:

Szoboszlai

Mac Allister

Gravenberch

Endo

Cessioni:

Fabinho

J.Henderson

Oxlade-Chamberlain

N.Keita

J.Milner

Roberto Firminio

Carvalho

N.Phillips

Van den Berg

C. Ramsey

Luton

Acquisti:



Giels

Chong

Anderson

Brown

Kaminski

Nakamba

Ogbene

Barkley

Cessioni:

Bradley

Isted

C. Mendes

Muskwe

D. Pereira

Oniedinma

McAtee

Taylor

A.Campell

Manchester City

Acquisti:

Gvardiol

M.Nunes

J.Doku

Kovacic

Cessioni:

Palmer

R.Mahrez

Laporte

Herrera

B.Mendy

Gundogan

Cancelo

Bustos

T.Doyle

Kaborè

Manchester United

Acqusiti:

Hojlund

Mount

Onana

Amrabat

Bayindir

Evans

Reguilon

Cessioni:

Elanga

D.Henderson

Fred

Kovar

A.Telles

Iqbal

Newcastle United

Acquisti:

Tonali

Barnes

Livramento

Minteh

L.Hall

Cessioni:

Saint-Maximin

Woord

Darlow

J.Hendrick

Lewis

Kuol

Watts

Fraser

Nottingham Forest

Acquisti:

Sagnarè

Elanga

Wood

Omobamidele

Murillo

Dominguez

Vlachodimos

Turner

Hudson-Odoi

Tavares

Ola Aina

Montriel

D.Origi

Cessioni:

B.Johonson

Surridge

Ojeda

Drager

Smith

Cafù

Colback

Sheffield United

Acquisti:

C.Archer

Hamer

Souza

Trusty

B.Traorè

Slimane

T.Davies

McAtee

Cessioni:

Ndiaye

S.Berge

B.Sharp

Stevens

Tottenham

Acquisti:

B.Johnson

J.Meddison

Porro

Van de Ven

Kulusevski

Vicario

Veliz

A.Phillips

M.Solomon

Cessioni:

H. Kane

H.Winks

Lucas Moura

Reguilon

Tanganga

Rodon

West Ham United

Acquisti:

Kudus

Alvarez

Ward-Prowse

Mavropanos

Cessioni:

D.Rice

Scamacca

Vlasic

Masuaku

Lanzini

Wolverhampton

Acquisti:

M.Cunha

Bellegarde

Bueno

B.Traorè

E. Gonzalez

Doherty

Cessioni:





M.Nunes

R.Neves

Collins

Coady

R.Jimenez

R.Giles

Kawabe

Sarkic

A.Traorè

J.Moutinho

B.Bolla

Hoever

Diego Costa

G.Guedes