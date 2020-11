Calciomercato: possibile scambio Milik-Bernardeschi tra Juventus e Napoli a gennaio

Dalla Polonia arriva l’ultimatum a Milik: “O va via da Napoli, o non verrà convocato”. Roma e Fiorentina restano sullo sfondo ma spunta l’ipotesi scambio con la Juventus.

Arek Milik nuova idea dell’attacco bianconero?

Le parallele vite di due talenti finiti, forse troppo presto, nel dimenticatoio, potrebbero intrecciarsi in una clamorosa ipotesi di scambio che potrebbe essere imbastita durante il mercato di riparazione.

Arkadiusz Milik e Federico Bernardeschi non stanno sicuramente passando il miglior momento della loro carriera. L’italiano è da tempo bersaglio di tutte le critiche poste dalla tifoseria bianconera e le prestazioni degli ultimi anni mostrano un giocatore ben diverso da quell’incredibile talento che infiammava la piazza di Firenze.

L’attuale numero 33 della Juventus sta sentendo troppo il peso di una maglia importante come quella bianconera e di una società che pretende perfezione in ogni prestazione. In molti, addetti ai lavori e non, si interrogano su come un bagaglio tecnico così importante, come quello che Berna ha dimostrato di avere, non solo non riesca, da anni, ad esplodere nella definitiva consacrazione, ma sembra peggiorare.

Arek Milik, invece, era arrivato a Napoli raccogliendo la pesante eredità lasciata da Higuain ma, tra infortuni e poca incisività contro le big, il suo nome è lentamente sceso nelle gerarchie partenopee fino al braccio di ferro di quest’estate.

Milik aspettava la chiamata dei bianconeri, che hanno preferito virare su altri profili, accettando, come alternativa, l’incredibile ipotesi di rimanere in tribuna tutta la stagione.

La Fiorentina ha chiesto fortemente il giocatore, ma l’entourage rifiutò cercando di piazzare il proprio assistito in una piazza che potesse giocare competizioni europee.

Adesso la carriera del polacco è in grave pericolo e l’ultimatum viene proprio dal suo paese natale. L’ex fuoriclasse di Roma e Juve, Zbigniew Boniek, ha confermato che se non giocherà, o cambierà squadra a Gennaio, non sarà convocato per i prossimi Europei.

Uno smacco importante per un giocatore che vuole fortemente dimostrare il suo valore con la maglia della sua nazione.

Ecco perché Napoli e Juve pensano ad uno scambio di cartellini per sovvertire la carriera dei due ragazzi. Fede Bernardeschi passerebbe ai partenopei, che però hanno già altri giocatori in quel ruolo, mentre Milik vestirebbe la casacca juventina, nonostante non gli sia garantita la titolarità.

La Juventus apprezzerebbe l’alternativa Milik ma deve far quadrare i conti; cercando di sistemare, in primis, il centrocampo e la situazione inerente a Dybala. Il Napoli potrebbe trovare in Bernardeschi una risorsa molto valida, ma il problema è, anche in questo caso, economico visto che il talento di Carrara prende 4 milioni l’anno.

L’idea è molto complicata e, per questo, il Napoli è pronto ad ascoltare anche eventuali offerte di Roma, Fiorentina o estero.

